Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo skupinsko razstavo Ko je drugič udaril v vrata, sem čez luknjo prelepila plakat, na kateri je 8 umetnic in umetnikov upodobilo deset pripovedi žensk, ki so se zaradi nasilja umaknile v varno hišo Društva SOS telefon, premiero dokumentarnega filma Kustosova soba. Igor Zabel: Kako narediti umetnost vidno? v režiji Damjana Kozoleta, razstavo plakatov Miltona Glaserja, enega najpomembnejših grafičnih oblikovalcev na svetu, premiero avtorskega projekta Igorja Pisona Drugibutalci, ki odseva duh današnje družbe.

Četrtek, 22. november

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 18.00 premiera predstave za otroke Smrčuljćica, ki je nastala po motivih Trnuljćice bratov Grimm in Leah Wilcox, ki pa se je v svoji različici pravljice poigrala z vprašanjem poljuba. Marsikaj je zasukala, zapisala "narobe" oz. zgodbo oplemenitila z "napakami«. Režija: Tjaša Črnigoj. V Mini teatru Ljubljana pa bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Svetlane Makarovič Korenčkov palček, ki po sporu s Sapramiško sam odide v neznani svet. Na poti sreča sončnice, kačo Jarmilo, kukavca, palčka Praprotnika in njegovo prijateljico Črnomiško, Ščeperja in še veliko drugih bitij. Režija: Robert Waltl

© Peter Uhan

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Ko je drugič udaril v vrata, sem čez luknjo prelepila plakat, na kateri so umetnice in umetniki Boris Beja, Mina Fina, Jaka Babnik, Valérie Wolf Gang, Hana Karim, Nina Koželj, Tadej Vaukman in Tanja Radež upodobili deset pripovedi žensk, ki so se zaradi nasilja umaknile v varno hišo Društva SOS telefon. Kustos: Božidar Zrinski

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pregledno kiparsko razstavo Monument - Drago Tršar: Erotična skulptura, ki je del serije razstav, posvečenih umetnikovi 90-letnici, na katerih je Tršarjevo kiparstvo analitično sistematično in znanstveno strokovno obravnavano. Erotično poglavje v njegovem opusu izraža brezkompromisne, direktne in energične umetniške vsebine, s poudarkom na intimnih trenutkih, razgaljenih v močnih erotično dramatičnih skulpturah. Kustos: dr. Sarival Sosič

V AS Galeriji Ljubljana bodo ob 19.30 odprli razstavo fotografij Arneta Hodaliča z naslovom Pozabljene podobe moje Indije. Pred natanko tridesetimi leti se je Arne prvič odpravil v Indijo. Tja se redno vrača, saj mu je prav Indija največji navdih, ali kot pravi sam, zanj edina prava fotografska izkušnja. Tu so nastale njegove najbolj ikonične fotografije. V vseh teh letih se mu je nabralo na tisoče fotografij, zato bo tokrat razstavil pozabljene fotografije o prostoru, ki mu sam reče kar moja Indija.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila belgijska glasbenica Tsar B, ki bo predstavila prvenec The Games I Played. Za ogrevanje bo poskrbela češka synthwave izvajalka Zagami Jericho. V Galeriji Škuc pa bo ob 21.00 nastopil ameriški ambientalni elektronski glasbenik in producent Pan American.

Y7y4R3vlfpM

O1JhZN9QGoY

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 premiera dokumentarnega filma Kustosova soba. Igor Zabel: Kako narediti umetnost vidno?, ki je posvečen umetnostnemu zgodovinarju in kustosu Igorju Zabelu (1958–2005) in se osredotoča na njegovo delovanje v polju likovne umetnosti od konca osemdesetih do njegove smrti. Skozi film spoznavamo, kako se je v tem prelomnem času, na preseku 20. in 21. stoletja, (post)moderne in sodobne umetnosti, lokalnega in mednarodnega umetnostnega prostora, socializma in kapitalizma, Vzhoda in Zahoda, umetnosti in družbenega, skozi svoje delo soočal z velikimi spremembami, konflikti, hkrati pa tudi z možnostmi novega. Režija: Damjan Kozole

286330377

Petek, 23. november

V MGLC Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Miltona Glaserja z naslovom Plakati. Eden najpomembnejših grafičnih oblikovalcev na svetu je v petdesetletni karieri oblikoval na stotine celostnih grafičnih podob, revije, časopise, knjige, ovitke LP-plošč ter ustvaril na tisoče plakatov. V zgodovino oblikovanja se je zapisal z ikoničnim logotipom "I love NY". Mestu Ljubljana bo doniral 35 avtorskih plakatov (nastalih med letoma 1966 in 2016), ki bodo po razstavi obogatili zbirko Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

Na razgledni točki Marezige bo ob 18.30 v okviru serije Sonica X na ogled slovenska premiera nove kinetične svetlobne instalacije Lumitronome Martina Briclja Barage in prostorsko zvočni performans francoske ambientalne glasbenice Arielle Esther.

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Igorja Pisona Drugibutalci, ki odseva duh današnje družbe. Drugibutalci, ki imajo z Butalci Frana Milčinskega malo skupnega, nam namreč na intelektualno-humoren način prikazujejo družbo, polno nesmisla in monologov, kjer govorimo, a se ne slišimo in tudi nimamo kaj dosti povedati, kjer iščemo zgodbo, a je več ne najdemo, kjer se sprašujemo, kdo smo, pa ne vemo natančno. Prikazujejo nam družbo imetja, kjer postajamo sami popredmeteni, in družbo, kjer se zahteva individualizem, čeprav je ta pričakovan v večinski normi. Režija: Igor Pison

© Damjan Švarc

Sobota, 24. november

V Športni dvorani Tabor Ljubljana bo ob 21.00 premiera intermedijskega performansa Ictus Cordis, v katerem glasbeni producent in performer Januš Aleš Luznar razgali svoj zvočno-vizualni laboratorij; glavni subjekt intermedijskega performansa je njegovo srce oziroma ozvočen srčni utrip, iz katerega v živo nastajata glasbena in vizualna podoba. Projekt raziskuje interakcijo med fizičnim in duševnim organizmom. Čeprav govorita različna jezika, ki sta težko prevedljiva, umetnik išče njune sovpadajoče paralelnosti, prek katerih komunicirata. Ponovitvi: 25. novembra ob 22.00 in 26. novembra ob 23.00