Popoviču v Kopru ni uspelo v prvem krogu

Se dolgoletnemu koprskemu županu maje stolček?

Predvolilni plakati za Borisa Popoviča na volitvah leta 2011

V koprski mestni občini sta se po preštetih 99,96 odstotka glasovnic v drugi krog županskih volitev uvrstila dosedanji župan Boris Popovič (KJN) s 44,6 odstotka podpore in Aleš Bržan (LAB) s 30,5 odstotka glasov. Na tretje mesto se je s 6,4-odstotno podporo uvrstil Gašpar Gašpar Mišič (Gašpar Gašpar Mišič in skupina volivcev).

Za prvo trojico so se na koprskih županskih volitvah uvrstili Olga Franca (Barbara Verdnik in skupina volivcev) s 5,3 odstotka glasov, Valter Krmac (Oljka) s 4,6 odstotka, Silvano Radin (SDS) z 1,7 odstotka, Alan Medveš (Levica) z 1,3 odstotka in Marijan Križman (SD) z 1,3 odstotka podpore.

Manj kot odstotek glasov so dobili Nevio Miklavčič (SLS) z 0,9 odstotka, Viktor Markežič (SMC) z 0,9 odstotka, Marko Brecelj (Akacije) z 0,8 odstotka, Danijel Sertič (NSi) z 0,6 odstotka in Zlatko Gombar (DD) z 0,5 odstotka glasov.

Popovič, ki je kandidiral s podporo strank Koper je naš (KJN) in Slovenija za vedno (SZV), je sicer v izjavi medijem v nedeljo zvečer, po le dobri tretjini preštetih glasov, ponovil, da čeprav je upal na zmago v prvem krogu, je bila ta tudi zaradi visokega števila županskih kandidatov težko dosegljiva. Povedal je, da imajo "še dva tedna dela" ter izrazil upanje, "da potem bo zmaga dokončna".

V Kopru velja omeniti visoko udeležbo, ki je bila kar 57,9-odstotna. Pred štirimi leti je namreč v koprski občini volilo le 48,31 odstotka volilnih upravičencev.

Bržan, ki se je že pred štirimi leti uvrstil na drugo mesto (takrat je kandidiral s podporo SMC), je v nedeljo, ko še ni bilo jasno, ali mu bo uspela uvrstitev v drugi krog, za STA ocenil, da se je očitno v Kopru nekaj zgodilo "in upamo, da bo to prelom v načinu vodenja občine".

Sedeži v mestnem svetu so pripadli strankam in listam KJN - Koper je naš (13), LAB - Lista Aleša Bržana (9), Levica (2), Oljka (2) ter SDS, Naš Kraj - Lista Gašparja Gašparja Mišiča, SD in Civilno gibanje Skupaj s po enim svetniškim sedežem.

Čeprav je Popovičev KJN na papirju ohranil isto število svetnikov, bo njegova specifična moč precej okrnjena. V mestni svet se namreč ni uspelo uvrstiti njegovi "sestrski" stranki SZV, ki je imela doslej dva mandata, prvič po dolgem času pa je kakšna druga svetniška skupina pridobila večje število sedežev. Tako bo LAB, ki je nastala v mesecih pred volitvami, tudi v primeru Popovičeve zmage s svojimi devetimi svetniki lahko Popoviču resno gledala pod prste.

Levica je ohranila dva od treh mandatov, Oljka in SDS pa sta po enega pridobili. Socialni demokrati, ki zaradi zapleta pri kandidaturi na lokalnih volitvah v Kopru pred štirimi let niso sodelovali, so se vrnili v mestni svet, kjer sta po novem tudi listi Naš kraj in Skupaj. Iz Pretorske palače odhaja SMC, ki je leta 2014 tudi na račun Bržana dobila sedem mandatov (po odhodih posameznih svetnikov pa končala z le tremi), SLS in DeSUS.