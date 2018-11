Madžarska v Ljubljani

V Cankarjevem domu bo potekal 34. Slovenski knjižni sejem, ki se letos navezuje na 100. oletnico smrti Ivana Cankarja, država v fokusu pa bo Madžarska

Péter Nádas

Cankarjev dom v Ljubljani bo med 20. in 25. novembrom gostil 34. Slovenski knjižni sejem, ki ga od leta 1981 partnersko organizirata Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS ter Cankarjev dom. V šestih dneh se bo predstavilo 106 založb, 100 domačih in tujih literarnih gostov, zvrstilo pa se bo 340 spremljevalnih dogodkov. Država v fokusu bo Madžarska, mesto v gosteh pa Postojna. Med gosti bosta dve veliki literarni imeni in sicer bookerjev nagrajenec Roddy Doyle in Goncourtova nagrajenka Marie NDiaye.

Med več kot 100 literati, ki jih bodo gostili na sejmu, bodo na njem svoje življenjske jubileje pred publiko obeležili nekateri ugledni slovenski ustvarjalci: Drago Jančar, Ivo Svetina, Marjanca Jemec Božič in Svetlana Makarovič.

Država gostja bo Madžarska, ki jo bodo v sodelovanju z Balassijevem inštitutom v Ljubljani poskušali predstaviti z najrazličnejših zornih kotov ne le prek literature, ampak tudi prek filma, glasbe, plesa in kulinarike. Častni gost bo Péter Nádas, eden najbolj prepoznavnih madžarskih avtorjev, čigar roman Vzporedne zgodbe je bil ravnokar preveden v slovenščino. V sklopu filmskega programa si bo slovensko občinstvo lahko ogledalo stvaritve madžarske filmske produkcije kriminalk, ki trenutno doživlja svoj razcvet.

Debatne kavarne se bodo ukvarjale z bralno kulturo, glavna tema Založniške akademije, ki jo vodi Miha Kovač, bo primernost oziroma neprimernost tem v mladinski književnosti, o čemer bosta spregovorila gosta iz Velike Britanije in Nemčije Jake Hope in Ralf Schweikart.

Pisateljski oder bo gostil številne domače in tuje goste: Cvetko Bevc, Barbaro Korun, Suzano Tratnik, irskega pisatelja Roddyja Doyla in avstrijskega avtorja Vladimirja Vertliba. Književnica in magistrica sociologije Nina Dragičević bo pripravila niz pogovorov z avtorji, ki gredo vsaka in vsak s svojo specifično govorico – čez meje. Oder Društva slovenskih pisateljev bo tudi prostor LGBT literature. Kaj sploh je LGBT literatura? Kaj so njene posebnosti, komu je namenjena, koga nagovarja in koga neizmerno moti? Brane Mozetič se bo o tem pogovarjal z Alojzijo Zupan Sosič, Suzano Tratnik, Natašo Velikonja, Milanom Šeljem in Urošem Prahom. Predstavili se bodo tudi najboljši slovenski slam pesniki, pred tem pa bodo o slamu kot relevantni pesniški obliki spregovorili Peter Semolič, Nina Medved in Kristian Koželj.

Ilustratorskemu kotu, ki so ga uvedli lani, so letos dodali še prostor za fotografijo Fotocona, kjer se bodo obiskovalci lahko spoznali in pogovorili s slovenskimi umetniki, ki ustvarjajo na področju fotoknjige.