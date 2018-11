Trump priznal poraz v boju z novinarjem

Bela hiša umaknila nasprotovanje dopisniku novičarske televizije CNN

Besedni dvoboj med Trumpom in novinarjem CNN

© CNN / YouTube

Ameriški predsednik Donald Trump je v boju s televizijo CNN priznal poraz in dopisnik televizije Jim Acosta bo lahko obdržal svojo akreditacijo za poročanje iz Bele hiše. Televizija CNN je kmalu po tem priznanju sporočila, da odstopa od tožbe, ki so se ji pridružili tudi drugi ameriški mediji.

Bela hiša je Acosti odvzela akreditacijo, ker je po porazu republikancev na vmesnih volitvah za zvezni predstavniški dom predsedniku Trumpu zastavljal neprijetna vprašanja. Med njimi je bilo vprašanje o neodgovornem podžiganju nestrpnosti proti migrantom iz Srednje Amerike.

Trump je govoril o invaziji in poslal na mejo 5800 vojakov, ki pa po ustavi nimajo nobenih pooblastil za oboroženo ukrepanje. Pentagon naj bi se zato odločil, da bodo vojaki počasi odšli nazaj domov oziroma v oporišča.

Po odvzemu akreditacije Acosti je televizija CNN vložila tožbo proti Beli hiši zaradi kršitve prvega in petega amandmaja k ameriški ustavi. Tožbi se je pridružila celo Trumpu in republikancem naklonjena televizija Fox News. Zvezni sodnik, ki ga je na položaj imenoval Trump, je Acosti z začasno odredbo vrnil akreditacijo, kar pomeni, da je ugotovil kršitev 5. amandmaja, ki med drugim prepoveduje samovoljno odtujitev lastnine.

Po odvzemu akreditacije Acosti je televizija CNN vložila tožbo proti Beli hiši zaradi kršitve prvega in petega amandmaja k ameriški ustavi. Tožbi se je pridružila celo Trumpu in republikancem naklonjena televizija Fox News.

Sodnik je pri tem poudaril, da glede kršitve 1. amandmaja, ki ščiti pravico govora, še ni sprejel nobene odločitve. Bela hiša je kljub temu začutila, v katero smer gre zadeva, in v ponedeljek popoldne sporočila, da lahko Acosta svojo akreditacijo obdrži za čas, kot mu je bila izdana. Najprej so sicer ameriški mediji poročali, da Bela hiša naklepa nov odvzem akreditacije Acosti, kar se potem očitno ni izšlo.

Acosta je dobil akreditacijo nazaj sicer samo zato, ker Bela hiša noče izgubiti na sodišču, preden dodela svoj novi pravilnik glede tega, kdo je upravičen do akreditacije. Pravila želi določiti sama brez sodišča, še najmanj pa si želi morebitnega poraza na sodišču zaradi kršenja 1. amandmaja. Ameriški pravni strokovnjaki so sicer nemudoma potem, ko je Acosta izgubil akreditacijo, pozvali CNN naj toži, ker da ni dvoma, da bi bila tožba uspešna.

Pravila naj bi bila sicer že izdelana in Sarah Huckabee Sanders je dejala, da bodo imeli vsi dopisniki Bele hiše na novinarskih konferencah odslej pravico do le enega vprašanja. Nato bodo morali utihniti, razen če jim predsednik ali kakšen drug uradnik ne dovoli dodatnega vprašanja.

Pri Trumpu je bilo sicer doslej tako, da je pravico do dodatnih vprašanj dobil tisti, ki je zavpil kaj, kar je pritegnilo predsednikovo pozornost. Zato je na njegovih novinarskih konferencah pogosto zelo glasno in novinarji računajo na odgovor tudi potem, ko Trump izreče, da je dovolj in se zahvali. Skoraj vedno se potem spet obrne in odgovori na vprašanje, če se mu to zdi pomembno.

Glasnost novinarjev je skoraj nujna tudi zaradi Trumpove nenavadne odločitve, da se z dopisniki Bele hiše pogovarja večinoma na nenapovedanih novinarskih konferencah, tik preden se vkrca na helikopter, ki v ozadju na ves glas poganja svoje motorje.

Argumenti odvetnikov Bele hiše na sodišču, da je Acosta kršil pravila dostojnosti ali lepega obnašanja, tudi sicer niso naletela na posluh sodišča. Po mnenju Trumpovih kritikov med drugim zaradi tega, ker je Trump na novinarskih konferencah najbolj nevljuden in nesramen od vseh.

zdFe-LmFRV8