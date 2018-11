Ljubljana bo za teden dni postala mednarodno središče sodobnega plesa

Letošnja edicija CoFestivala posebno pozornost namenja hrvaškemu umetniškemu kolektivu BADco.

BADco: Spore

Na različnih ljubljanskih prizoriščih bo od 23. do 29. novembra potekal mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, ki ga organizirata Center urbane kulture Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovenia. Letos bo posebna pozornost namenjena hrvaškemu umetniškemu kolektivu BADco, ki je trenutno najprepoznavnejši in mednarodno najmočneje uveljavljen umetniški kolektiv s področja scenskih umetnosti v naši regiji. Na festivalu se jim bodo posvetili s predstavo Spore, instalacijo Časovne bombe in diskurzivnim forumom o njihovem delu.

Festival bo odprl eden najperspektivnejših evropskih koreografov mlajše generacije Christos Papadopoulos, ki se v plesni predstavi Opus na osnoven način loti klasičnega razmerja med glasbo in plesom. V predstavi se z izjemno kinetično veščino, iz katere so odstranjeni vsakršni prepoznavni slogovni zaznamki, odvije radikalna koreografska poslušnost "klasični" glasbeni partituri (s sodobnimi postopki modificiran Bach) in v obliki koreografije vizualizirana izbrana serija najosnovnejših elementov "klasičnih" kompozicijskih tehnik (kontrapunkt, interval, ritem, harmonija itd.), ki jih narekuje izrazit mišični tonus plesalcev. Sledile bodo še predstave Koreoerotikon (Ana Dubljević, Darja Janošević, Marko Milić), instalacija Časovne bombe ter (robotska) predstava Robot Nao (Dejan Srhoj).

v-nWcwP2XXw

V dveh večerih bodo predstavili sedem zgodnjih del ameriške koreografinje Lucinde Childs, in to prav v času, ko v newyorškem Muzeju sodobne umetnosti poteka retrospektivna razstava, posvečena legendarnemu kolektivu Judson Dance Theatre, v katerem je koreografinja začela svojo plesno pot.

Srbski plesalec in koreograf Marko Milić bo prvič po letu 2011 pri nas nastopil s poetičnim koreografskim stripom Lumi, v katerem se ukvarja s fenomenom spletnega zmenkarstva, z Ano Dubljević in Darja Janošević pa še v predstavi Koreoerotikon, v kateri se ustvarjalci ukvarjajo s konstrukti erotičnih plesnih teles v popularni kulturi in antičnih plesnih obrazcih.

2-Hlc7h4Ik4

Libanonski scenski in vizualni umetnik Rabih Mroué, ki je ljubljanskemu občinstvu dobro znan, bo z mednarodno zasedbo Dance On Ensemble v predstavi Slon koreografsko analiziral taktično telo v vojnih razmerah, nemška koreografinja in vizualna umetnica Anna Konjetzky pa bo v Odkruških ranljivo človeško telo soočila z dinamičnimi prostorskimi situacijami, ki spominjajo na konstrukcije nemških gledališko-koreografskih eksperimentov avantgardnega Bauhausa.

VI7OfKDeF0M

Nemška plesalka, koreografinja in pedagoginja Gisella Müller v predstavi Spet jaz, vendar ne sama v sodelovanju z zvočnima in radijskima umetnikoma Andijem in Hannesom Teichmannom proces konstrukcije koreografskega objekta postavi na stičišče med zvočnim in koreografskim prostorom, portugalski koreograf in plesalec Rui Horta pa se v solo predstavi Osa ukvarja z racionalnostjo in iracionalnostjo v umetniškem kredu.

Na ogled bosta tudi dve premieri domačih avtorjev. Mala Kline se v predstavi Song ukvarja z ljubezenskimi vzgibi človeških ravnanj, Dejan Srhoj pa kompleksen proces tehnološkega razvoja robota, v katerem je kot koreograf sodeloval na Švedskem, predstavlja v mehatronični koreografiji Robot Nao.

CoFestival se bo zaključil z dvema programskima konstantama: sodelovanjem s Slovenskim mladinskim gledališčem in s tematikami, ki se tičejo skupne jugoslovanske in deljene post-jugoslovanske zgodovine. Srbski umetnici Ana Vujanović in Marta Popivoda, ki zadnja leta živita in delata v Berlinu, se podpisujeta pod predstavo Narodna sprava: Krajine svobode, v kateri se s koreografskimi elementi lotevata vidikov ženskega antifašističnega boja v času druge svetovne vojne na območju nekdanje Jugoslavije.