Prihodnost visokega šolstva v Sloveniji: malo denarja, malo muzike

Jutri se bo pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani odprla razstava proglasov z naslovom Univerza danes

© Proglas

Od 13.30 naprej si boste lahko jutri pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani ogledali razstavo o prihodnosti šolstva v Sloveniji, ki je sestavljena iz proglasov z naslovom Univerza danes. Razstavljeni družbenokritični proglasi so rezultat kreativnega sodelovanja študentk in študentov Filozofske fakultete (Oddelka za filozofijo) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (Oddelek za oblikovanje) ter revije Mladina.

Študentke in študenti so sodelovali v parih (po eden iz FF in ALUO), njihovo delo pa so mentorirali prorektor UL za področje umetniškega dela, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. Radovan Jenko (ALUO), izr. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (FF), Emil Kozole (ALUO) in Robert Botteri (Mladina). V poletnih mesecih je bilo v Mladini na prvi notranji strani revije objavljenih osem proglasov, na razstavi pa bo prikazanih vseh štirinajst.

Sodelujoče študentke in študenti: Ajda Auer, Aljaž Vindolšek, Dijana Šmigoc, Živa Žagar, Jure Brglez, Sara Sešlar Naraks, Eva Virc, Marin Meštrović, Dali Regent, Dejan Batrićević, Nika Bergant, Neža Penca, Zmago Švajncer Vrečko, Michaela Selmani, Kaja Vidanovski, Jelka Kaker, Matija Jan, Sara Stevanovič, Nesa Vrečer, Tina Červan, Bine Debeljak, Črt Mate, Anemarije Planšak, Maruša Kovačič, Maruša Nardoni, Tina Mozetič, Sara Svati Sharan, Sara Sešlar Naraks in Eva Virc.

Predstavitev so podprli Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, časopisno podjetje Mladina in TAM-TAM.

V Mladini objavljene proglase na temo Univerza danes najdete na tej spletni povezavi.