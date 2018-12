Nova reinterpretacija slovenske himne v dobi globalizacije in spajanja kultur

Kaj nam Zdravljica pomeni danes?

Se spomnite Dobrodelne Zdravljice? O prvi akciji projekta Žive naj vsi narodi, katerega širši namen je spodbujanje medkulturnega dialoga in širjenje strpnosti, smo v Mladini pisali že pred enim letom, ko je izšla njihova predelava Prešernove Zdravljice v sodobnem glasbenem videospotu. V spotu so se jim poleg slovenskih in priseljenskih glasbenikov pridružili tudi nekateri znani obrazi, ki se zavzemajo za strpnost, npr. Boris Cavazza in Irena Yebuah Tiran, vse skupaj pa je spremljala še dobrodelna akcija, v kateri so s pomočjo Slovenske filantropije zbirali sredstva za pomoč otrokom beguncem pri vključevanju v družbo.

A čeprav je imela Dobrodelna Zdravljica s svojim sporočilom – spajanje kultur je pozitivna stvar, ne pa grožnja za slovensko identiteto – velik odmev, se sovražni govor v našem prostoru še naprej zaostruje. Zato so se člani ekipe Žive naj vsi narodi letos odločili za novo, sicer manjšo akcijo, ki so jo poimenovali Postmoderna Zdravljica. »Naša letošnja, postmoderna Zdravljica, se ne obrača navzven, temveč navznoter. Osem mladih slovenskih poetov je reinterpretiralo vsak eno kitico Zdravljice v iskanju odgovora na vprašanje, kaj nam Zdravljica pomeni danes, v dobi globalizacije ter spajanja kultur,« je dejal vodja projekta Jure Grahek, ki meni, da je treba k strpnosti še naprej nagovarjati predvsem Slovence v tako imenovanem ideološkem centru, kajti ljudi s skrajnimi nazori niti akcije, kakršna je Žive naj vsi narodi, ne bodo premaknile. S svojim zmernim sporočilom strpnosti, inkluzivnosti ter medkulturnim dialogom zagotovo ne bomo premaknili src ekstremistov. A čeprav so to najglasnejši elementi naše družbe, ti ljudje predstavljajo manjšino. Večina Slovencev in Slovenk pa se nahaja v ideološkem centru – nagibajo se bolj v eno ali drugo stran, ampak so v svojih nazorih zmerni. Naš projekt je usmerjen v te ljudi. V tiste, ki so pripravljeni načeti inteligenten ter miren dialog v želji, da se bolje spoznamo in skupaj naredimo korak proti pravičnejši družbi,« pravi Grahek.

"S svojim zmernim sporočilom strpnosti, inkluzivnosti ter medkulturnim dialogom zagotovo ne bomo premaknili src ekstremistov. A čeprav so to najglasnejši elementi naše družbe, ti ljudje predstavljajo manjšino."

(Jure Grahek)

In še: »Demonizacija migrantov je v veliki meri plod desničarskih političnih interesov, a tudi levica ne pripomore k produktivnemu dialogu. S tem, ko se postavi v drugi kot in predstavlja migranta kot ubogega reveža, ki si zasluži vso možno podporo, v očeh večine Slovencev vzbuja še večji odpor, sploh med ljudmi, ki imajo občutek, da država zanje ne naredi dovolj, takih pa ni malo. Ena od rešitev problema je tudi ta, da se preprosto spoznamo. Namen projekta Žive naj vsi narodi je torej približati migrante Slovencem in Slovence migrantom na način, ki se ne poslužuje ne demonizacije ne deifikacije, temveč tako »nas« kot »njih« predstavlja kot kompleksne in zanimive ljudi.«

Postmoderna Zdravljica bo premiero doživela 3. decembra, na Prešernov rojstni dan, na platformah Youtube in Facebook, video pa si lahko ogledate na tej spletni povezavi.

