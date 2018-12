REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klub Monokel prihaja ameriški producent Kieran Loftus, varovanec newyorške založbe Purple Tape Pedigree in nekdanji član kolektiva Gang Fatale. V Dvorani Gustaf bo nastopil Joseph Bailey aka DJ Joe Joe iz New Yorka, eden izmed ustanovnih članov skupine Digital Konfusion Crew. Kot DJ deluje že od leta 1990, med drugim je vrtel v nekaterih legendarnih klubih (Shelter, Palladium, Limelight, Tunnel...).

Kieran Loftus

Petek, 7. december

(20.00): Žmauc Ljubljana: Simm & Limc (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Kalu)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Temnica (Arena: Labud, Stojan. Bar: Nulla, Gojc)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom: Breakbeat Pressure (Pips, Dado, Zhe, Woo-D)

za85FHBdD1M

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Papi & Naj Reunion (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Winter Resort (Anes Husić, Nixterix, Rensi, Jimy, MaticSvet)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Kieran Loftus (podpora: Felis Catus, DVMIR, Lil Ris)

HJuRc-5zGXg

(23.59): Božidar Ljubljana: House house and more f house (MIQ, Lavka)

Sobota, 8. december

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Ian F (DJ set)

IDLesoDLRlg

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: LaufHaus (DJ Joe Joe, DJ Livin2win, Jamie Ricaro b2b Nathan Dexter, Šmon, Decadenzza)

(23.00): K4 Ljubljana: Just a Dance (DEN7EL, Elovetric, Rinçage Énergique. VJ: 5237, Rak3ta)

G8mD3PqY_io

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Rožnati Trikotnik: After Party (DJ Zois; VJ Periklea)