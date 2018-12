Homokavst

Drama Rožnati trikotnik spremlja ljubezensko zgodbo dveh gejev v nacistični Nemčiji

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 8. decembra ob 20.00 premiera predstave Rožnati trikotnik (Bent), ameriškega dramatika in scenarista Martina Geralda Shermana, ki je nastala v koprodukciji Škuca, Cankarjevega doma in Zavoda Kolaž. Gre za eno najpomembnejših dramskih del LGBTQ+ kanona, ki ga je Sherman pisal v času, ko svet o nacističnem preganjanju homoseksualcev ni vedel skoraj ničesar. Ganljiva ljubezenska zgodba je postavljena v središče predvojne Nemčije, ko so oblast prevzeli nacionalsocialisti. Izpostavljena je zgodovina homokausta, v katerem je bilo tisoče LGBTQ+ oseb označenih z rožnatim trikotnikom in poslanih v taborišča smrti.

"O tej temi ni bilo študij, o tej temi se ni govorilo. V časopisu Christopher Street je bil objavljen odlomek iz knjige Rožnati trikotnik Richarda Planta, kajti avtor za knjigo ni mogel najti založnika. Po vojni so zavezniki izničili vse nacistične zakone, stare nemške zakone pa so pustili. V veljavi je tako ostal tudi zloglasni paragraf 175, ki je prepovedoval homoseksualnost. Vsi, ki so bili internirani zaradi homoseksualnosti in so preživeli, po vojni niso mogli povedati, zakaj so bili poslani v taborišča, kajti še vedno je obstajal zakon, ki jih je kriminaliziral. In četudi bi povedali, to najverjetneje ne bi bilo objavljeno. Tako je večina gejev, žrtev nacističnega pogroma, umrla, ne da bi izpovedala svojo izkušnjo," je za spletni portal Theatermania povedal Martin Sherman.

Vsi, ki so bili internirani zaradi homoseksualnosti in so preživeli, po vojni niso mogli povedati, zakaj so bili poslani v taborišča, kajti še vedno je obstajal zakon, ki jih je kriminaliziral.

Rožnati trikotnik je brezčasna igra o ljubezni, človečnosti, nemoči in upanju. Pa tudi o tem, da se predsodki, nestrpnost in pogromi iz najtemnejšega časa 20. stoletja lahko kaj hitro ponovijo. Rožnati trikotnik je bil premierno uprizorjen leta 1979. Čeprav je bil pisan z mislijo na uprizoritev na neodvisni sceni, v produkciji londonske organizacije Gay Sweatshop, ki si je v 80. letih prejšnjega stoletja prizadevala za vzpostavitev takrat neobstoječega gejevskega gledališča, je Shermanu prinesel svetovno slavo.

Po premieri v gledališču Royal Court v Londonu so sledile uprizoritve na West Endu in Broadwayu. Rožnati trikotnik je bil leta 1980 nominiran za prestižno nagrado tony za gledališke dosežke v Ameriki Award for Best Play, istega leta je prejel nagrado Združenja dramatikov Amerike Hull-Warriner Award. Leta 1997 je bil po dramski predlogi posnet tudi istoimenski film. Izjemen uspeh je tudi, da je Rožnati trikotnik vzbudil zanimanje raziskovalcev in v širši javnosti prvič načel temo nacističnega preganjanja homoseksualcev.

V predstavi nastopajo: Jurij Drevenšek, Aleš Kranjec, Anže Zevnik, Rok Kravanja, Danijel Malalan in Anđa Rupić, Luca Skadi, Virginia Immaculata. Prevajalec: Lado Kralj, režiser: Alen Jelen, dramaturginja: Saška Rakef, scenografa: Alen Jelen, Urša Loboda, kostumografinja: Tina Kolenik, glasbena oblikovalka in avtorica glasbe: Bojana Šaljić Podešva, videastka: Valerie Wolf Gang, svetovalka za video: Pila Rusjan, koreograf: Ivan Peternelj, lektorica: Klasja Zala Kovačič, oblikovalec maske: Emperatrizz, asistent režiserja in dramaturginje: Sandi Jesenik.

Uprizoritev drame Rožnati trikotnik je bila pri nas na odru že leta 1983, in sicer v Gledališču Glej v režiji Vinka Möderndorferja.

Istoimenski film Bent pa so posneli leta 1997, v katerem je v vlogi transvestita zaigral sam Mick Jagger, vokalist britanske zasedbe The Rolling Stones.

A_AGdPylvXQ

Mc_c8gq0Eok