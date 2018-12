Radio Mladina: Zakaj je Marjan Šarec osebnost leta 2018

Prisluhnite pogovoru z novinarjem Mladine Juretom Trampušem

Uspeh Marjana Šarca ni presenetil le Viktorja Orbána. Presenetil je tudi slovenske volivce. Tri mesece po volitvah vlado kot uspešno ocenjuje polovica vprašanih. V dobi nezaupanja do vseh in vsakogar je to presenetljiv rezultat. Več v pogovoru z Juretom Trampušem, ki je v novi Mladini (zadnji letos) pisal o tem, zakaj si aktualni predsednik vlade zasluži naziv Mladinine osebnosti leta. #Mladina52

