Tu je razpis za Mladinin oder na Lentu!

Mladinin oder poziva vse glasbene ustvarjalce, skupine, elektronske producente, live-acte, didžeje in vidžeje, da se s svojimi deli in življenjepisi prijavijo na 14. izvedbo odra in tako dobijo priložnost, da zaigrajo na Festivalu Lent 2019. Prijave zbirajo z obrazcem na njihovi spletni strani do vključno 28. februarja.

Poslanstvo Mladininega odra je, da je okno v svet glasbenih novosti, trendov in inovacij, ki jih prinašajo neuveljavljeni in neodvisni glasbeni ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Vsako leto pridobiva na prepoznavnosti v mednarodnem prostoru, o čemer priča tudi kopica mednarodnih prijav, ki so na razpis odra lani prispele z vseh koncev Evrope in širše.

Čeprav eden najmanjših, vsekakor ostaja eden najpomembnejših členov Festivala Lent, saj daje priložnost glasbenikom in skupinam, ki so sicer omejeni na posamezne scene in manjše klube, da se predstavijo pred širšo festivalsko publiko.