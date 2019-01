Lukomanija zajela tudi Ameriko

Košarkar Luka Dončić je v ZDA prejel 2,2 milijona glasov, kar je več kot je prebivalcev Slovenije

Luka Dončić v akciji na parketu v ligi NBA

© YouTube

Po dveh tretjinah glasovanja navijačev za All Star (slavno zvezdniško tekmo v košarkarski ligi NBA) je Luka Dončić prejel 2.220.077 glasov, s čimer se uvršča na četrto mesto med vsemi košarkarji v ligi. V zahodni konferenci, kjer nastopa za Dallas, zaostaja zgolj za superzvezdnikom LeBronom Jamesom. Zadnji vmesni rezultati glasovanja bodo objavljeni 17. januarja, glasovanje pa se zaključi v ponedeljek, 21. januarja, ko se k rezultatu navijačev prištejejo še glasovi igralcev in predstavnikov medijev. Upoštevajoč trenutne predstave Dončića ter vštevši glas ljudstva je verjetnost za njegov nastop na tekmi precej visoka. Lahko že govorimo o lukomaniji, ki ni zajela zgolj Slovenije, kjer se ljudje zbujajo ponoči, da bi spremljali tekme, temveč tudi ZDA.

Igralce, ki bodo nastopili na tekmi All Star, izberejo navijači z glasovanjem ter novinarji in košarkarji. Preference navijačev predstavljajo polovico končne ocene, preostanek z dvema enakima deležema (25 odstotkov) dopolnita glasovanje akreditiranih novinarjev ter košarkarjev samih. Navijači lahko glasujejo vsak dan na več načinov, bodisi prek Googla, ki je letos ponosni pokrovitelj glasovanja, bodisi prek uradne spletne strani ali mobilne aplikacije lige NBA. Vsak dan lahko izberejo 10 igralcev, ki jim želijo nameniti svoj glas. Pri tem velja zgolj omejitev, da lahko glasujemo za največ pet igralcev iz vsake konference (vzhodna in zahodna), ekipo pa morata sestavljati dva branilca ter trije visoki igralci.

Sistem izbora na tekmo se je skozi zgodovino spreminjal, nazadnje je do sprememb prišlo v sezoni 2016/17, ko je vodstvo lige sprejelo trenutno veljavni sistem. S tem so želeli omejiti prevelik vpliv navijačev, ki so v glasovanju za All Star 2016 v prvo peterko zahoda skoraj uvrstili takratnega igralca Dallasa Zazo Pachulio. Pachulia je osvojil le 14 tisoč glasov premalo za nastop na tekmi. Trenerji ga nato niso uvrstili med rezerve, saj je imel preskromno statistiko (8,6 točke in 9,4 skoka na tekmo) za nastop na tekmi. Tudi v sezoni 2016/17 je v popularnem glasovanju blestel, na zahodu je bil drugi, zaostal je zgolj za Kevinom Durantom, a na račun slabe ocene novinarjev in sotekmovalcev ponovno ostal brez nastopa.

Dončić ima zelo uspešno prvo sezono, trenutno (po 41 odigranih tekmah) v povprečju dosega 20 točk, k temu pa doda še 6,7 skoka in 5 podaj na tekmo. Prevzel je ključno vlogo v svojem klubu, Dallas je v primerjavi z lansko sezono zabeležil šest zmag več. Dončić med novinci igra najbolje in je glavni kandidat za nagrado najboljšega novinca lige.

Da je glasovanje navijačev zgolj refleksija popularnosti igralcev in ne njihovih dejanskih predstav na igrišču, je jasno tudi v letošnjem glasovanju. Na zahodu med visokimi igralci izstopa center Golden State Warriorsov Demarcus Cousins, ki je prejel nekaj več kot 276 tisoč glasov in na lestvici zaseda deseto mesto. Letos sploh še ni igral, ker še vedno sanira lansko poškodbo ahilove tetive. Če ne bo zapletov, bo debitiral 18. januarja proti Clippersom. Med branilci na zahodu najdemo na osmem mestu Lonza Balla, ki je prejel skoraj 530 tisoč glasov, kljub temu, da njegova igra močno niha, ob tem pa je njegova statistika relativno skromna (v povprečju dosega 9,5 točke in 5,1 točke na tekmo).

Na vzhodu med visokimi košarkarji na sedmem mestu najdemo Vinca Carterja, ki igra svojo 20. sezono v ligi, z 42 leti, ki jih bo dopolnil 26. januarja pa je trenutno najstarejši košarkar v ligi. Njegova najboljša leta so že minila, zanj glasujejo predvsem nostalgiki lige NBA, ki se ga spominjajo kot odličnega zabijalca. Enako velja za drugo uvrščenega na seznamu branilcev na vzhodu, tj. Dwyane Wade, ki se po letošnji sezoni poslavlja od aktivnega igranja košarke. V povprečju sicer dosega 13,9 točke na tekmo, a so njegove igre skromne, z veliko pomočjo igralcev in novinarjev pa se morda lahko celo zadnjič uvrsti na All Star. Deveto mesto na vzhodu med branilci s 191 tisoč glasovi zaseda Goran Dragić, ki je do sedaj edini Slovenec, ki je nastopil na tekmi vseh zvezd lige NBA, to je bilo lani. Žal pa letos realnih možnosti za nastop nima, saj je kljub dobrim igram zaradi poškodb izpustil dobršen del sezone.

Dončić ima zelo uspešno prvo sezono, trenutno (po 41 odigranih tekmah) v povprečju dosega 20 točk, k temu pa doda še 6,7 skoka in 5 podaj na tekmo. Prevzel je ključno vlogo v svojem klubu, Dallas je v primerjavi z lansko sezono zabeležil šest zmag več. Dončić med novinci igra najbolje in je glavni kandidat za nagrado najboljšega novinca lige. V kolikor ne bo poškodb je nagrada že v njegovih rokah. Z nastopom na All Staru bi se pridružil ugledni skupini 45 igralcev, ki so že v svoji prvi, krstni sezoni nastopili na tej tekmi. Na seznamu najdemo največja imena košarke: Michael Jordan, Larry Bird, Lew Alcindor alias Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Tim Duncan itn.

All Star tekma s košarkarskega vidika sicer nima pretirane teže, saj je brez tekmovalnega pomena, na svoj račun pa pridejo oboževalci zabijanj in metov za tri točke. Pomembni so napad, šov in zabava. Nastop na tej tekmi bi Dončiću pomagal pri nadgradnji prepoznavnosti.

Nastop na tekmi bi Dončiću pomagal pri nadgradnji prepoznavnosti, k eskalaciji lukomanije, evforije, ki jo z dobrimi predstavami širi tako doma, kot tudi po svetu, kjer spremljajo ligo NBA.

All Star tekma s košarkarskega vidika sicer nima pretirane teže, saj je brez tekmovalnega pomena, na svoj račun pa pridejo oboževalci zabijanj in metov za tri točke. Pomembni so napad, šov in zabava za tiste v dvorani, tiste pred televizijskimi sprejemniki in tiste, ki dogodek spremljajo prek spleta in nato vrhunce delijo prek družabnih omrežij. Če dodamo še vse prekinitve in glasbeno-zabavni nastop med polčasom dobimo mini Superbowl (finale ameriškega nogometa). Od tekme ima največ koristi liga NBA, ki z organizacijo dogodka mastno zasluži. Denar pobere od televizijskih hiš, ki zakupijo pravice za prenos tekme ter od oglaševalcev, ki zakupijo vsako minuto odmora in omogočijo izvedbo spremljevalnega programa, npr. analiz pred in po tekmi, nastop med polčasom, tekmovanje v metanju trojk, zabijanju.

Da Dončić ne počiva na (starih) lovorikah, je dokazal z dobrim preskokom iz Evrolige v NBA, ki marsikomu povzroča težave, tudi tistim, ki so bili v Evropi korak pred ostalimi.

V kolikor bo Dončić v takem slogu nadaljeval sezono in kariero, se bo hitro utrdil med najboljšimi igralci v ligi. Statistična primerjava z Jordanom ali Jamesom je seveda dobra motivacija za zagnano delo tudi v bodoče. Da Dončić ne počiva na (starih) lovorikah, je dokazal z dobrim preskokom iz Evrolige v NBA, ki marsikomu povzroča težave, tudi tistim, ki so bili v Evropi korak pred ostalimi.

Ima tudi ogromen marketinški potencial, česar se dobro zavedajo tudi v Dallasu, kjer so patentirali, avtorsko zaščitili njegov vzdevek El Matador, ki je sedaj last franšize.

vND5lP4bqX0