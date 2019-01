Priročnik za temnopolte popotnike

Od 31. januarja dalje bo v Koloseju na ogled biografska komična drama Zelena kniga v režiji Petra Farrellyja, ki je dobila 3 zlate globuse: za film (muzikal ali komedija), stransko moško vlogo in scenarij ter 5 nominacij za nagrado oskar. V filmu, posnetem po resnični zgodbi, postane neotesani redar italijanskega porekla voznik afroameriškega klasičnega pianista na turneji po ameriškem jugu šestdesetih let.

Film se odvija v New Yorku leta 1962, ko se Dr. Don Shirley, svetovno znani temnopolti pianist odpravlja na koncertno turnejo po ameriškem jugu. Za šoferja in varnostnika najame Tonyja Lipa, redarja iz italijansko-ameriške četrti v Bronxu. Medtem, ko potujeta skozi razklano deželo, se morata zanašati na "zeleno knjigo", ki je nekakšen vodič po takratnih varnih območij za Afroameričane. Soočena z rasizmom in nevarnostjo ter hkrati z nepričakovano človečnostjo in humorjem sta prisiljena razlike postaviti na stran, da bi lahko preživela in uživala na življenjskem popotovanju.

Zelena knjiga se je imenoval priročnik za afroameriške popotnike, ki ga je med letoma 1936 in 1966, v času, ko je bila rasna diskriminacija v ZDA vsesplošno razširjena in marsikje tudi zakonsko predpisana, izdajal poštni uslužbenec Victor Hugo Green. V zeleni knjižici so bili zbrani napotki, ki so temnopoltim olajšali potovanje po državah ZDA, pa tudi podatki o prijaznih prenočiščih, trgovinah, črpalkah in drugih nujnih popotnih postojankah. Priročnik je bil nepogrešljiv sopotnik Afroameričanov vse do zakonske prepovedi rasne segregacije.

"Res si želim, da bi ljudje videli ta film, ker verjamem, da zares lahko nekaj malega spremeni, da lahko združi ljudi. Zavedali smo se nevarnosti, da bi ga gledalci označili kot še eno zgodbo, v kateri belec rešuje črnca, saj Tonyja najamejo, da bi Dona varoval. In Tony zares reši Dona iz nekih posvetnih zagat, toda Don reši Tonyjevo dušo. Tony je na začetku rasist, potem pa odpre svoje srce. Oba se spremenita. Prav tako nismo želeli, da bi bil črnec tisti, ki spremeni belca. To ni film o rasi, ampak o ljubezni, o tem, kako lahko ljudje z različnih bregov pridejo skupaj in ugotovijo, da smo v resnici vsi enaki", je povedal režiser.

Peter Farrelly je ameriški režiser, scenarist, producent in pisatelj. Sprva se je ukvarjal s pisateljevanjem, po diplomi iz lepih umetnosti na univerzi Columbia pa se je preselil v Los Angeles in začel pisati scenarije. Z bratom Bobbyjem sta spisala, zrežirala in producirala vrsto uspešnih komedij, Zelena knjiga pa je prvi film, ki ga je Peter Farrelly posnel samostojno. Premierno je bil prikazan na festivalu v Torontu, kjer je prejel nagrado občinstva.

9nXAwCTBaTk