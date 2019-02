Kultura bivanja ni le v urejenem stanovanju ali vili, temveč tudi v kvaliteti javnega prostora

Deveta pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana Arhitektura inventura 2016_2018

Vrtec Pedenjped enota Pedenjcarstvo, Ljubljana; Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič z Nena Gabrovec, Iztok Šušteršič, Damjan Černe, Andreja Zapušek Černe, Primož Fijavž, Marjan Manček; 2018.

© Miran Kambič

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 20. februarja do 24. marca na ogled že deveta pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana Arhitektura inventura 2016_2018. Na razstavi bo več kot 150 avtorjev predstavilo 129 arhitekturnih in 10 študentskih projektov - od urbanističnega načrtovanja - do arhitekturnih zasnov in prenov javnih zgradb, večstanovanjskih stavb, enodružinskih hiš in interjerjev, pa tudi projekte grafičnega in industrijskega oblikovanja ter pisanje o arhitekturi.

Arhitektura inventura je najobširnejši pregled arhitekturnega delovanja v Sloveniji, saj je Društvo arhitektov Ljubljane, ki predseduje tudi Zvezi društev arhitektov Slovenije, k sodelovanju ponovno povabilo tudi arhitekte iz ostalih slovenskih društev ter deset gostov – arhitektov iz Vojvodine in izbralo deset projektov študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

"Bienalna razstava predstavlja, tako kot vse dosedanje, izbor arhitekturne produkcije zadnjih dveh let. Govori o stanju arhitekture in kulture bivanja, ki ga izkazuje naša stroka. Razstavljena dela sicer ne pokrivajo le širšega teritorija Ljubljane, saj člani Društva arhitektov Ljubljane snujejo projekte po vsej državi in v tujini. Poleg članov Društva arhitektov Ljubljane se, kot že običajno, razstavi pridružuje izbor vabljenih članov drugih društev v državi in vabljeni arhitekti iz Vojvodine. Predstavljena so tudi najboljša študentska dela Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

Kultura bivanja namreč nikakor ni le v urejenem stanovanju ali vili, temveč jo oblikuje predvsem kvaliteta javnega prostora in zgradb, namenjenih splošni rabi. Sem sodi tudi tako imenovana državotvorna arhitektura. Temu pojmu smo pred časom posvetili celo številko revije AB, arhitektov bilten, in tej temi je bila namenjena naša letošnja razstava, delavnica v sodelovanju z ljubljansko Fakulteto za arhitekturo z naslovom Vizije so, ki je bila postavljena najprej v preddverju Državnega sveta ter nato v prostorih galerije Kresija. S to razstavo torej želimo predstaviti kulturo, ki bi lahko kazala na splošno stanje naše bivalne kulture in kulture prostora. A ta njen del je v vsakdanjem življenju pri nas po našem mnenju celo v primerjavi z drugimi vejami kulture še vedno bistveno zapostavljen," je zapisal predsednik Društva arhitektov Ljubljana Jurij Kobe.

V času razstave bo potekalo 6 arhitekturnih predavanj in 6 študentskih predstavitev pod skupnim naslovom Arhitektura ustvarja prostor.

- 28. februarja ob 17.00 (Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Center arhitekture Slovenije; študenta: Andraž Keršič, David Klobčar)

- 7. marca ob 17.00 (Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Maruša Zorec; študenta: Mateja Železnik, Rok Smrkolj)

- 14. marca ob 17.00 (Aleksander S. Ostan, Nataša Pavlin, Katjuša Kranjc, Rok Kuhar; študentki: Barbara Žunkovič, Danaja Vastič)

- 21. marca 17.00 (Okrogla miza: Pozicija arhitekture in urejanje prostora v današnji družbi)