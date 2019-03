Pokojnemu novinarju Mladine plaketa mesta Sarajevo

Ivo Štandeker je posthumno prejel priznanje

Ivo Štandeker (1961–1992), novinar Mladine, ki je poročal iz obleganega Sarajeva

© arhiv Mladine

Sarajevski mestni svet je sprejel odločitev, da bodo novinarju Mladine Ivu Štandekerju, ki je bil ubit med poročanjem iz obleganega Sarajeva v začetku vojne v BiH leta 1992, posthumno namenili priznanje plaketa mesta Sarajevo, piše na Facebook strani slovenskega društva iz Sarajeva SD Cankar. Kot so še zapisali na društvu, je bil Štandeker eden od novinarjev slovenskega tednika Mladina, ki so bili v 90. letih minulega stoletja s svojimi kritičnimi besedili veliko pred svojim časom. Štandeker je poročal iz obleganega Sarajeva ter sočustvoval s trpljenjem tamkajšnjih prebivalcev. Znana je njegova izjava "rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada".

Na kraju, kjer je bil Štandeker ob srbskem obstreljevanju sarajevskega naselja Dobrinja 16. junija 1992 huje ranjen, nato pa je še isti dan podlegel poškodbam, so že leta 1997 postavili spominsko ploščo.

Poleg njega je bila v napadu ranjena tudi ameriška fotoreporterka Sterna in Newsweeka Jane Schneider. Kot je kasneje povedala za medije, sta želela priti do točke, od koder bi lahko fotografirala bližnjo vzpetino Mojmilo, kjer naj bi bili utaborjeni srbski vojaki.

Tankovska granata, ki je priletela med njiju, je ranila oba in odpeljali so ju v bolnišnico na Pale, kjer je Štandeker po nekaj urah umrl. Tamkajšnji mediji so poročali, da so ga poskušali prepeljati v sarajevski klinični center, a so vojaške oblasti bosanskih Srbov pri barikadi na Mojmilu to preprečile in ranjenega novinarja prepeljale na Ilidžo ter od tam proti Palam. Med to potjo pa naj bi Štandeker podlegel poškodbam.

Štandeker se je rodil 22. avgusta 1961 v Mariboru, med vojno na območju nekdanje Jugoslavije pa je po koncu vojne v Sloveniji poročal tudi iz obkoljenega Vukovarja in Dubrovnika. Med januarjem 1987 in junijem 1992 je, razen nekaj besedil v Ekranu in Problemih, objavljal v tedniku Mladina. Umrl je star 30 let, po smrti pa ga je slovensko predsedstvo leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom svobode.

Plaketa mesta Sarajevo je priznanje, ki ga podeljujejo državljanom BiH, tujim državljanom, gospodarskim družbam, ustanovam, združenjem in drugim pravnim osebam za doprinos k razvoju mesta na področjih gospodarstva, kulture, izobraževanja, znanosti, zdravstva in drugih področjih življenja in dela.