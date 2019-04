Blokada informacij o delodajalcih, ki delavce silijo v nadure

Nekateri brskalniki, nameščeni na kitajskih pametnih telefonih, blokirajo dostop do spletne strani, ki obvešča o delodajalcih, ki delavce silijo v nezakonite nadure

© Max Pixel

Spletna stran 996.icu je bila anonimno ustvarjena kot protest proti širše prakticiranim – in nelegalnim – urnikom nadur, ki od delavca zahtevajo, da dela šest dni na teden od devetih zjutraj do devetih zvečer. Na strani se zbirajo nasprotniki napornega delavnika. Ime strani 996.icu je nastalo kot opozorilo, da tak urnik človeka lahko spravi na oddelek za intenzivno nego (ICU). Tak delavnik ni uraden, vendar velika podjetja pritiskajo na svoje delavce, da se »prostovoljno« odločijo za toliko nadur. Tako naj bi izkazovali svojo zvestobo podjetju, v duhu katere se morajo včasih odreči tudi plačanim dopustom.

Nekateri od brskalnikov uporabnika zgoljobvestijo, da vstopajo na škodoželjno stran, ki predstavlja varnostno tveganje, nekateri pa popolnoma blokirajo dostop do repozitorija obvestilom, da vsebuje ilegalne informacije. V blokiranju dostopa večjih brskalnikov do te strani so ljudje prepoznali ironijo podjetij, ki svoje delavce prisilijo v urnik 996, da lahko blokirajo strani o 996.

Na protestni strani je sestavljen tudi seznam podjetij, v katerih delajo po režimu 996, med katerimi sta tudi Huawei in Alibaba.

