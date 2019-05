Reformirajmo javno naročanje!

Ikhlasul Amal / Flickr

Področje javnega naročanja je podvrženo mnogim malverzacijam. Samo zaradi nezadostne zaščite žvižgačev EU pri javnih naročilih vsako leto izgubi med 5 in 9 milijard evrov. Tudi pri nas to področje ni zgledno urejeno, velika črna pika pa je kršenje najosnovnejših delavskih pravic.

Zadnji odmevnejši primer so čistilke podjetja Aqua, ki so čistile prostore državnih institucij in ministrstev, za svoje delo pa več mesecev niso prejele plačila. Ministrstvo je pogodbo s podjetjem Aqua prekinilo zaradi "nepopolnega čiščenja" in ne zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje.

Naročniki posle praviloma sklepajo s tistimi ponudniki, ki za dobrine in storitve ponujajo najnižjo ceno, čeprav tega zakon ne zapoveduje. Pri najemanju storitev, kot sta varovanje in čiščenje, ki na prvi pogled nimata dodane vrednosti, je najnižja cena storitve neposredno povezana z izjemno nizkim vrednotenjem dela. Trajnostne rešitve ne gre iskati le v dvigu urne postavke, pač pa v insourcingu.

