Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Alan Ford teče častni krog, ki je nastala ob 50. obletnici prvega izida stripa, razstavo Ikone-zakladi ruskih muzejev, na kateri so predstavljene ikone iz zbirk moskovske Državne Tretjakovske galerije, Muzeja umetnosti v Jaroslavlu ter Državnega zgodovinskega in umetnostnega muzeja Sergiev Posad, koncert Are Malikiana, svetovno priznanega libanonskega violinista armenskih korenin, Improvizijo, gledališko-glasbeno parodijo blišča in bede, kot jo pooseblja Evrovizija.

Četrtek, 23. maj

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Reminiscence zavetja, v kateri se Dalea Kovačec sprašuje o odraščanju, strahovih in intimnih kotičkih igre, ki smo jih iskali in ustvarjali kot otroci. Interaktivni objekt oz. prostor, ki ga umetnica predstavlja, vzpostavlja odnos med preteklostjo in spominjanjem le-te.

V Galeriji DLUL Ljubljana bodo ob 19.30 odprli fotografsko razstavo Arneta Hodaliča in Katje Bidovec z naslovom Videti El Aaiún. Fotografa sta v letih 2017 in 2018 dvakrat obiskala sahravijska begunska taborišča na skrajnem zahodu Alžirije, kjer sta fotografirala sahravijske pregnance. Portreti so opremljeni s citati iz intervjujev, ki jih je s prebivalkami in prebivalci begunskih taborišč opravil novinar in filmski ustvarjalec Erik Valenčič. Podobe in besedila pripovedujejo zgodbo Sahravijev iz Zahodne Sahare, nekdanje španske kolonije, ki je od leta 1975 pod delno maroško okupacijo.

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 na ogled plesna predstava Tri verzije prostora, ki je zadnja v plesni trilogiji Dinamike prostorov 2016-2018 avtorskih dvojic koreograf-vizualni umetnik ter nadaljevanje raziskave performansov Dinamika liminalnega prostora (2017) in Točka osi (2018). Izhodišče predstave je raziskava prostorskih dinamik s poudarkom na fenomenu nihanja v umetnosti. Zasnova in koreografija: Tina Valentan, Maja Kalafatić, dramaturgija: Barbara Novakovič Kolenc.

© Nada Žgank

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopil ljubljanski trojec Monstrumental, ki bo predstavil svoj prvenec Radioaktivna polja sanjajo.

V Narodni galeriji Ljubljana bo od 23. maja do 13. oktobra na ogled razstava Alan Ford teče častni krog, ki je nastala ob 50. obletnici prvega izida stripa. Na ogled bo 162 originalnih stripovskih tabel, ki so nastale med letoma 1969 in 1975, od 1. do 75. epizode. Prva številka je izšla v Italiji leta 1969, ustvarila pa sta jo scenarist Luciano Secchi - Bunker in ilustrator Roberto Raviola - Magnus. Že leto pozneje se je zaradi domiselnih dialogov, črnega humorja, zbadljive satire in risarske kvalitete ter izjemnega prevoda Nenada Brixya hitro razširil po Balkanu in se vkoreninil v naš kulturni prostor. V slovenskem prevodu Branka Gradišnika smo dobili strip šele leta 1993. Avtor razstave: Rok Glavan.

Grupa TNT

Petek, 24. maj

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bo potekal Design Biotop 2019: Prostor in kreativno mišljenje, ki v ospredje postavlja iskanje kreativnih in vključujočih rešitev za boljši ekonomski in socialni napredek mest, pri čemer je ključnega pomena trajnostni razvoj. Letošnje gostje in gosti so: John A. Bruce in Anže Zadel (profesorja na Parsons School of Design), Antje Steinmuller (izredna profesorica na California College of the Arts in članica The Urban Works Agency), Freo Majer (umetniški direktor platforme Forecast), kolektiv MOSTLIKELY in kooperativa Working with the 99 % (Ateliermob). Konferenčni program in delavnice so namenjene vsem v polju oblikovanja, podjetništva, menedžmenta, javnega in zasebnega sektorja, arhitekture in oblikovanja ter profesionalcem sistemskega reševanja problemov.

John A. Bruce

Od 24. maja do 15. septembra je v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled razstava Ikone-zakladi ruskih muzejev, ki predstavlja edinstven vpogled v rusko kulturo in duhovnost ter odpira priložnost za soočenje z bogato rusko kulturno dediščino ikonskega slikarstva. Na razstavi so predstavljene ikone iz zbirk moskovske Državne Tretjakovske galerije, Muzeja umetnosti v Jaroslavlu ter Državnega zgodovinskega in umetnostnega muzeja Sergiev Posad. Izbor 85 ikon iz obdobja od poznega srednjega veka do 20. stoletja predstavlja zaokroženo zgodbo motiva in podobe matere božje, kolektivnega simbola pravoslavnega vzhoda. Avtorja projekta: Blaž Peršin, Blaž Vurnik, kustosinja: Anna Pakhomova, Državna Tretjakovska galerija. Razstavo bo spremljal projekt umetniške skupine IRWIN: "Was ist Kunst Hugo Ball," ki je leta 2010 nastal v koprodukciji s Cabaret Voltaire iz Zuricha in bo ob tej priložnosti prvič predstavljen v Sloveniji.

Korsunska Mati božja, prva tretjina 17. stoletja, Muzej umetnosti v Jaroslavlju

© Andrej Peunik/MGML

Sobota, 25. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Ara Malikian, svetovno priznani libanonski violinist armenskih korenin. Klasično izobraženi glasbenik velja za izjemnega virtuoza, ki v svojo glasbo dodaja flamenko, tango, romsko glasbo in elemente, ki so značilni za judovsko in arabsko kulturo.

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 21.00 nastopila skupina Borghesia, ki bo predstavila zadnji album Proti kapitulaciji. Avdio-vizualni koncertni spektakel temelji na poeziji Srečka Kosovela, dediščini avantgardne in plesne glasbe ter unikatnih video projekcijah umetnikov Line Rice in Boštjana Čadeža.

Nedelja, 26. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 koncert filmske glasbe, na katerem bo Ensemble Symphony Orchestra pod taktirko dirigenta Giacoma Lopriena izvedel legendarne skladbe Ennia Morriconeja. Ob 20.00 pa bo potekala Improvizija, gledališko-glasbena parodija blišča in bede, kot jo pooseblja Evrovizija, na kateri se različne zasedbe potegujejo za naslov zmagovalne impro popevke večera. Besedilo in glasba sta prepuščena spontanemu navdihu, naslove popevk določi občinstvo. Dogodek bo povezoval voditeljski par, ki ga sestavljata Rahela Klopčič in Rok Bohinc, zmagovalno pesem Improvizije pa bodo s "televotingom" izbrali obiskovalci.