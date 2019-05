Slovenija ni varna oaza za ptice

Med leti 2000 in 2018 nezakonito ulovljenih ali ubitih do 50.000 ptic

© arhiv Mladine

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je izdalo poročilo o nezakonitem lovu na ptice med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2018. V tem obdobju naj bi bilo nezakonito ulovljenih in pobitih med 11.000 in 50.000 ptic; največ s strelnim orožjem (3.000 do 25.000), veliko pa jih je bilo tudi zastrupljenih.

"Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh če se primerjamo s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. A pričujoče poročilo kaže, da je kriminala nad pticami bistveno več, kot smo verjeli doslej," so sporočili.

"Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim ubijanjem. A pričujoče poročilo kaže, da je kriminala nad pticami bistveno več, kot smo verjeli doslej"

(Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)

Na podlagi zbranih podatkov so zabeležili 262 primerov nezakonitega ravnanja. Od tega je 80 primerov nezakonitega zadrževanja in trgovine s pticami, 71 primerov nezakonitega lova s strelnim orožjem, 64 primerov nezakonitega tranzita s pticami preko državne meje, 39 primerov nezakonitega lovljenja ptic in osem primerov zastrupljanja ptic.

V nezakonitem lovu ptic s strelnim orožjem je bilo med ribojedimi vrstami ptic ubitih največ sivih čapelj, kormoranov in velikih belih čapelj. Med ujedami so zabeležili nezakonito ubite kanje, skobca, planinskega orla in sokola selca. Pri sovah pa so zabeležili pet primerov, nezakonito so bili ubiti vsaj trije primerki velike in dva primerka male uharice.

Ptice pevke so najpogostejše žrtve nezakonitega lovljenja ptic s pastmi ali drugimi metodami, kot so živolovke, mreže, limanice. Lov nanje je najpogostejši predvsem v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. Težavo predstavlja tudi nezakonito odstranjevanje lastovičjih gnezd, predvsem mestnih lastovk v času njihove gnezditve. V društvu ocenjujejo, da je v Sloveniji zaradi nezakonitega lova letno ubitih ali iz narave odvzetih od 8.000 do 25.000 osebkov ptic.

Med v tem obdobju zabeleženimi primeri nezakonitega lova in ubijanja poročilo omenja tudi 102 vrst ptic, ki so v slovenskem pravnem sistemu zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Nanje so posamezniki streljali tudi na območjih, na katerih je lov prepovedan. Med prizadetimi vrstami ptic je 22 takih, ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije.

Med prizadetimi vrstami ptic je 22 takih, ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije.

(DOPPS)

V poročilu ocenjujejo, da je letno čez slovenske državne meje nezakonito pretihotapljenih med 41.000 in 205.000 osebkov ptic. Skupaj s Hrvaško in Madžarsko smo ena glavnih tranzitnih držav, prek katere na italijanski črni trg prepeljejo več 10.000 osebkov ptic letno. Tam služijo kot kulinarične specialitete v petičnih restavracijah.

V DOPPS pozivajo vse, naj sodelujejo pri zbiranju podatkov in jim na e-naslov posredujejo podatke o sumih nezakonitega lova in ubijanja ptic, pri čemer je prijava lahko tudi anonimna.