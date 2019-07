Trk med muzejem, univerzo in telesom

Metabolični muzej-univerza, ki bo potekal od 25. julija do 2. avgusta, predstavlja začasno eksperimentalno infrastrukturo, ki bo v času 33. grafičnega bienala Ljubljana zavzela različna prizorišča v Ljubljani

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 25. julija do 2. avgusta potekal Metabolični muzej-univerza, ki bo ponudil eksperimentalen izobraževalni program obiskovalcem 33. grafičnega bienala ter tudi drugim obiskovalcem ljubljanskih muzejev, ki sodelujejo pri bienalu. V sedmih dneh bodo izbrane razstave preoblikovane v nenavaden in ironičen trk med muzejem, univerzo in telesom. Vsak od sedmih dni se nanaša na organ tedna, poleg tega pa bodo inovativni dražljaji, ki jih bodo pripravili gostujoči umetniki in znanstveniki, vsakodnevne učne ure prekinjali z ustvarjalnimi in intelektualnimi impulzi.

Metabolični muzej-univerza (MM-U), ki ga v sodelovanju s snovalko koncepta Clémentine Deliss razvija skupina študentov Univerze za umetnost in oblikovanje v Karlsruheju, predstavlja začasno eksperimentalno infrastrukturo, ki bo v času 33. grafičnega bienala Ljubljana zavzela različna prizorišča v Ljubljani. MM-U bo s preoblikovanjem ergonomskih okvirov recepcije in s premeščanjem pričakovanj, ki bo izhajalo iz preprostih gest, ki dajejo prednost spokojnosti in refleksiji, spodbujal dialog med posameznimi umetniškimi deli. Mobilna oprema, ki jo je ekipa MM-U oblikovala po estetiki mobilnih hišic, bo obiskovalcem ponujala prostor, kjer bodo lahko sedli, brali, poslušali predavanja, izmenjali poglede ali sodelovali v kateri od vaj.

Metabolični muzej-univerza bo vsak dan potekal na drugem bienalskem prizorišču. Namesto oddelkov univerze imamo tukaj organe, namesto programa dogodkov člani gostujoče fakultete predlagajo niz dražljajev, s katerimi bodo naslovili in na igriv način razčlenili dosedanje razstave kolektiva Slavs and Tatars. Vsak dan bodo reflektirali drug organ.

V petek, 26. julija bo v MGLC potekal Dan pljuč (režija: Neža Knez, Philipp Staab in Diane Hillebrand), ki se posveča gesti kot raziskovalnemu dejanju, ki leži na presečišču telesnega gibanja, dejanj na podlagi pravil in signifikacije. Naslednji dan bo v Švicariji Dan jezika (režija: Jon Richter in Christina Scheib), ki raziskuje različne razsežnosti tega nenavadnega človeškega in živalskega organa. V nedeljo, 28. julija bo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Dan oči (režija: Alexander Schindler, Felipe Meres, Ariana Dongus in Lizzy Ellbrück), ki vas bopopeljal po več poteh vidnega zaznavanja.

V torek, 30. julija bo v Prirodoslovnem muzeju potekal Dan možganov (režija: Ilija Fedotov-Fedorov in Teresa Häußler), ki raziskuje odnos med človekovo naravo in znanostjo na temelju zooloških in prirodoslovnih zbirk. Naslednji dan bo v Narodni galeriji Dan kože (režija: Inside Job/Ula Lucińska, Michał Knychaus in Francesca Romana Audretsch), ki bo obiskovalce popeljal skozi površinsko strukturo Narodne galerije.

V četrtek, 1. avgusta bo v MGLC sledil Dan jeter (režija: Toby Upson in Cécile Kobel), ki uporablja kode QR in instantne knjige za razstrupljanje oznak, ki opredeljujejo umetnine. Zadnji dan pa bo v Švicariji Dan srca (Režija Mathias Lempart, Xavier Robles de Medina, Linh Tuong Do in Janina Capelle), ki raziskuje intimno doživljanje in nas poziva, naj na novo premislimo in si na novo predstavljamo pojem solidarnosti.

Dražljaji s humornimi in asociativnimi dejanji dajejo impulze predavanjem, pogovorom, eksperimentom in vajam pri vsakem organu v tednu. Za intervencije v obliki dražljajev bodo poskrbeli: Jan Babnik (kurator in urednik), Rut Blees Luxemburg (likovna umetnica in fotografinja), Jandra Böttger (umetnostna zgodovinarka), Matthias Bruhn (umetnostni zgodovinar in medijski teoretik), Mateja Bučar (plesalka in koreografinja), Ariana Dongus (medijska filozofinja), Špela Drnovšek Zorko (antropologinja), Hypercomf (umetniški kolektiv), Neža Knez (likovna umetnica), Lennart Krauß (likovni umetnik), Susanne Kriemann (likovna umetnica in fotografinja), Augustin Maurs (glasbenik in skladatelj), Tom McCarthy (pisatelj), Andreas Müller (oblikovalec razstav), Nataša Petrešin Bachelez (umetnostna zgodovinarka in kuratorka), Carlo Siegfried (oblikovalec razstav), Eva Stenram (likovna umetnica in fotografinja), Rebecca Stephany (grafična oblikovalka in likovna umetnica), Tatiana Stürmer (grafična oblikovalka) in gostje.

Metabolični muzej-univerza nastaja v produkciji Oddelka za oblikovanje razstav in scenografijo Univerze za umetnost in oblikovanje v Karlsruheju v sodelovanju s 33. grafičnim bienalom Ljubljana in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom. Projekt so pripravili: Francesca Romana Audretsch, Janina Capelle, Lizzy Ellbrück, Teresa Häußler, Diane Hillebrand, Cécile Kobel, Christina Scheib pod vodstvom prof. dr. Clémentine Deliss in v sodelovanju s prof. Andreasom Müllerjem in prof. dr. Matthiasom Bruhnom.