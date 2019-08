Solidarnost za okolje

Svetovno povprečje umorov, ki se zaključijo z obsodbo storilca, je približno 43 % (podatek iz l. 2012). Če gre za umore okoljskih aktivistov, pa je verjetnost razrešitve borih 10 %. V letih od 2002 do 2017 je bilo umorjenih 1558 ljudi, ki so pred škodljivimi vplivi kapitala in/ali politike branili okolje: domačini, aktivisti, odvetniki, nevladniki, novinarji in drugi civilisti. Organizacija Global Witness opozarja, da je bržkone seznam v resnici še mnogo daljši, saj za veliko umorov ne vemo.

Industrijski sektor, odgovoren za največ nasilnih smrti, je rudarstvo, a v zadnjih letih se najbolj povečuje nasilje nad ljudmi, ki poskušajo braniti vodne vire. Neposredno fizično nasilje pa je le ena plat medalje; korporacije proti okoljskim aktivistom vse bolj zlorabljajo tudi pravna sredstva. Glede na to, da "razvite" države kriminalizirajo humanitarnost, lahko pričakujemo, da bomo še naprej le mirno gledali kriminalizacijo okoljskega aktivizma v "zakotnih" delih sveta.

