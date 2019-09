197 evrov manj za mame samohranilke na minimalni plači

Inštitut 8. marec opozarja na skrivni ukrep vlade, zaradi katerega se bo več tisoč družinam v Sloveniji znižala socialna pomoč. Na slabšem bodo predvsem enostraševske družine.

© Stocksnap / Pixabay

"Novo šolsko leto vlada začenja z ukrepi, ki bodo močno poslabšali življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z majhnimi dohodki, v katerih je zaposlena samo ena odrasla oseba," opozarjajo v Inštitutu 8. marec in izpostavljajo, da vlada ukinja dodatek za delovno aktivnost, ki dviguje mejo za upravičenost do socialne pomoči in s tem družinam z nizkimi dohodki nudi pomoč. "Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4.600 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno."

Pri omenjenem inštitutu opozarjajo, da enostarševske družine predstavljajo četrtino vseh družin v Sloveniji, 80 odstotkov enostarševskih družin predstavljajo matere samohranilke z otroki, vsaka četrta enostarševska družina živi pod pragom tveganja revščine. Enostarševske družine že leta predstavljajo eno najbolj ogroženih družbenih skupin.

Kaj konkretno to pomeni za matere samohranilke? "Dohodek enostarševske družine z enim šolajočim se otrokom, v kateri je zaposlen eden od staršev, prejema minimalno plačo (667,11 evrov neto). Če za otroka ne prejema preživnine, se bodo njeni dohodki zmanjšali za 197 evrov. Mati samohranilka z enako plačo in dvema šoloajočima se otrokoma pa bo ostala brez 205,11 evrov," so zapisali v Inštitutu 8. marec in poudarili, da bo imela tudi štiričlanska družina z enim zaposlenim na minimalni plači in 2 šolajočima se otrokoma bo na mesec 205,11 evrov manj.

Ukrep je še eden v seriji tistih, ki slabšajo položaj žensk in enostarševskih družin: "Ženske med svojim življenjskim ciklom v povprečju delajo na slabše plačanih delovnih mestih, imajo nižje dohodke in se v povprečju prej upokojijo. Tveganje revščine je pri ženskah posledično bistveno višje kot pri moških. Posebno ranljive so matere samohranilke."

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da so že zadnje reforme socialne zakonodaje v letu 2012 najbolj prizadela prav enostarševske družine. "Ta je socialno pomoč vzela 510 (9,11 %) ali znižala 3.859 enostarševskim družinam (68,92 % prejemnikom pred reformo). To napako je politika popravila, a družine so bile več kot leto dni močno prikrajšane. Ne smemo dovoliti, da ponovno pride do tega," so zapisali.

V Inštitutu 8. marec ostro nasprotujejo omenjenim ukrepom aktualne vlade, saj gre po njihovem za še enega od ukrepov, ki "spodbuja ekonomsko podrejenost žensk in veča razlike med bogatimi in revnimi", zato ponujajo rešitev in vabijo somišljenice in somišljenike, da do 11. septembra to preprečijo in podpišejo apel oziroma svoj podpis pošljejo na e-naslov institut8.marec@gmail.com.