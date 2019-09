Prijateljstvo med šimpanzom in človekom

Filmska zgodba o prijateljstvu med šimpanzom Kokom in njegovim skrbnikom v živalskem vrtu v Skopju

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 16. septembra ob 20.00 premiera črne komedije Leto opice, ki je nastala v makedonsko-slovensko-srbsko-kosovski koprodukciji. Film makedonskega režiserja Vladimirja Blaževskega je politična satira o prijateljstvu med šimpanzom Kokom in Cobetom, njegovim skrbnikom v živalskem vrtu v Skopju. Filmsko zgodbo zaplete Kokov pobeg iz "ujetništva na svobodo," s katerim postane simbol upora na mračnem postranzicijskem Balkanu. Premiere se bodo udeležili režiser Vladimir Blaževski, glavni igralec Igor Angelov ter zvezda makedonske kinematografije in producent filma Darko Popov.

V času gospodarske krize in splošne revščine Cobe dobi odpoved, a tudi obljubo, da se bo v službo lahko vrnil takoj, ko mu uspe izslediti šimpanza Koka in ga pripeljati nazaj v živalski vrt. Pobegli šimpanz v revni in s tranzicijsko izropani državi sproži pravi medijski vihar. Postane simbol upora in osvoboditvenih teženj ter nekdo, ki mu je uspelo izstopiti iz začaranega kroga razpadajočega sistema. S tem Cobetova naloga, da ujame pobeglega šimpanza, postane izdajalska.

Absurdnemu lovu na pobeglega šimpanza delno sledimo skozi Kokotovo perspektivo. Šimpanz je nekakšno zrcalo in tiha priča žalostnega in hkrati smešnega sveta, ki je izgubil svoj kompas. Je tudi tragikomični razlog za soočanje ljudi s svojimi strahovi in frustracijami. Šimpanz postane zastavonoša upora, neposlušnosti in vsega, kar navadni državljan nesrečne države ne more biti.

"Film je zasnovan kot mešanica grobega naturalizma in komedije absurda. Metoda kontrasta, živahen in hkrati roben pristop k scenariju in filmski strukturi je že dlje časa moja najljubša ustvarjalna strategija. Ta odnos predstavlja tudi umetniško in komercialno kompozicijo, ki bi jo s filmom rad dosegel. Ne gre le za klasično pričakovanje vsakega filmskega ustvarjalca, da v svojem opusu doseže oboje - uspešnico in mojstrovino, ampak za osnovne vsebinske elemente konkretne zgodbe. Dejansko se mi je zdelo potrebno težo problemov in asociacij, ki se jih film dotika, "nevtralizirati" z lahkotnostjo in preprostim dogajanjem, ki jo komedija kot žanr omogoča. Moram priznati, da je to moj glavni umetniški cilj v tem filmu", je zapisal reži

Vladimir Blaževski je diplomiral iz filmske režije na Akademiji za film, gledališče, radio in televizijo v Beogradu. S filmom se profesionalno ukvarja od leta 1978. Od diplome dalje je kot režiser soustvaril vrsto dokumentarnih filmov, oglasov in TV oddaj. Kot soscenarist je med drugim sodeloval pri filmu Iva Trajkova Velika voda (2004). Je dobitnik številnih nagrad, med drugim tudi puljske Zlate arene in nagrade na festivalu v Karlovih varih v sekciiji East of the West. Je tudi predavatelj filmske zgodovine in teorije na fakulteti v Skopju ter na Megatrend univerzi v Beogradu, v Beogradu pa je predaval tudi na Akademiji Dunav ter na Fakulteti za dramske umetnosti. Skupaj z Darkom Popovom je soustanovitelj produkcijske hiše Pank film.

tNh0wlfPxoU