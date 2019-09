Slovenci kot turisti potrošijo precej pod povprečjem

Evropsko povprečje na potovanju je 377 evrov, slovenski državljan pa jih porabi zgolj 246. Prvi v turistični potrošnji so Luksemburžani, ki na potovanjih v povprečju potrošijo 769 evrov.

Od turističnih destinacij, kjer slovenski državljani in državljanke najraje počitnikujejo, je še vedno izjemno priljubljena sosednja Hrvaška

© Tomaž Lavrič

V Evropski uniji (EU) na turističnih potovanjih največ porabijo Luksemburžani, in sicer njihov državljan na potovanju povprečno potroši 769 evrov. To so podatki, ki jih je, večinoma na podlagi podatkov iz leta 2017, pred kratkim objavil Eurostat. Povprečje v EU je bilo 377 evrov, povprečen Slovenec pa je z 246 evri porabil precej manj.

Vse skupaj so sicer prebivalci 28 članic EU na turističnih potovanjih v letu 2017 porabili 466,63 milijarde evrov. Ti podatki vključujejo tako potrošnjo na potovanjih znotraj meja lastnih držav kot porabo pri potovanjih v tujino.

Daleč največji posamičen delež, nekaj več kot četrtinski, je odpadel na Nemce. Prebivalci največjega evropskega gospodarstva in tudi članice EU z največ prebivalci so tako porabili 128,91 milijarde evrov.

Sledili so prebivalci Francije (82,13 milijarde evrov), Združenega kraljestva (61,21 milijarde evrov), Španije (38,06 milijarde evrov), Italije (23,40 milijarde evrov) in Nizozemske (21,36 milijarde evrov).

Slovenci so na turističnih potovanjih skupno porabili nekaj manj kot 1,19 milijarde evrov, kar je primerljivo z Estonci in Litovci.

Vse skupaj so prebivalci 28 članic EU na turističnih potovanjih v letu 2017 porabili 466,63 milijarde evrov.

Drugačna pa je slika pri potrošnji na prebivalca. Tu je prednjačil mali, a bogati Luksemburg. Luksemburžan (oziroma Luksemburžanka) je na potovanjih tako v povprečju porabil 769 evrov. Sledili so mu državljani Avstrije (641 evrov), Malte (633 evrov), Danske (618 evrov), Cipra(600 evrov) in Belgije (570 evrov).

Najmanjša je bila po drugi strani potrošnja na prebivalca v Romuniji (135 evrov), na Češkem (140 evrov), v Bolgariji (153 evrov), Latviji (155 evrov) in na Portugalskem (156 evrov).

V Nemčiji je bila poraba na prebivalca 529 evrov, v Franciji 372 evrov, v Združenem kraljestvu 384 evrov, v Španiji 249 evrov, v Italiji 415 evrov in na Nizozemskem 474 evrov.

Slovenski državljan je v povprečju na potovanje porabil 246 evrov, kar je precej pod povprečjem in na ravni Španca, Estonca, Litovca, Slovaka in Šveda (pri čemer so bili podatki za Švedsko iz 2013).