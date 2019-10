Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo slovensko premiero dokumentarnega filma Mafija v objektivu, ki ga je posnela britanska dokumentaristka Kim Longinotto, letošnja prejemnica nagrade Darko Bratina in gostja festivala Poklon viziji, premiero drame Ure, dnevi, čas avtorice Anje Krušnik Cirnski v režiji Mojce Madon, ki je nastala po motivih romana Ure Michaela Cunninghama, 11. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium, ki predstavlja avtorje in projekte na prepletu umetnosti, znanosti in tehnologije, otvoritev 54. Festivala Borštnikovo srečanje s predstavo Poroka v izvedbi mednarodno priznanega fizičnega gledališča Gecko pod umetniškim vodstvom izraelskega performerja, koreografa, režiserja in profesorja Amita Lahava.

Četrtek, 17. oktober

V Švicariji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli pop-up razstavo, ki je nastala v sklopu medinstitucionalnega sodelovanja med Nordic Artists' Centre Dale in MGLC Ljubljana. Na skupni razstavi se bosta z novimi deli predstavila umetnika Ola Jonsrud in Miha Štrukelj, ki sta se udeležila rezidenčne izmenjave med Norveško in Slovenijo.

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Ure, dnevi, čas avtorice Anje Krušnik Cirnski, ki je nastala po motivih romana Ure Michaela Cunninghama. Dramsko besedilo prikazuje en dan življenja treh žensk, ki živijo v različnih zgodovinskih obdobjih in na različnih koncih sveta: pisateljica Virginia Woolf v predmestju povojnega Londona (1923), gospodinja Laura Brown v povojnem Los Angelesu (1949) in Clarissa Vaughan konec drugega tisočletja v New Yorku. Druži jih slavna knjiga Virginie Woolf Gospa Dalloway: Virginia jo piše, Laura bere, Clarissa pa živi. Režija: Mojca Madon

© Peter Giodani

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 slovenska premiera dokumentarnega filma Mafija v objektivu, ki ga je posnela britanska dokumentaristka Kim Longinotto, letošnja prejemnica nagrade Darko Bratina in gostja festivala Poklon viziji, ki ga organizira goriški Kinoatelje. V filmu spremljamo fotografinjo Letizio Battaglia in njen dolgoletni boj z mafijo, ki se je začel, ko si je prvič drznila uperiti fotoaparat v kruto umorjeno žrtev. Ob 18.00 pa bo v Slovenski kinoteki na ogled njen film Ljubezen je vse, v katerm raziskuje ljubezen in zapeljevanje na platnu v 20. stoletju, stoletju neverjetnih družbenih sprememb.

oj7Tl8qvF7g

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila legendarna madžarska jazz-punk-eksperimentalna skupina Tudósok, ki velja za eno najpomembnejših skupin underground in progresivne godbe v Srednji Evropi. Na svoji poslovilni turneji bodo predstavili novi album Akkor si never (Smejal se bo). Za ogrevanje bo poskrbel domači duo Drajnarjuva vampa.

-vBAt9iEn2g

V Delavskem domu Trbovlje bo od 17. do 19. oktobra potekal 11. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium, ki predstavlja avtorje in projekte na prepletu umetnosti, znanosti in tehnologije. Osrednja tema letošnjega festivala je Virtualna zavest. Festival ponuja vpogled v eksperimentiranje med klasično in novomedijsko umetnostjo, virtualno resničnostjo ter še naprednejšimi tehnologijami, ki vodijo v eksperimentiranja z možganskimi računalniškimi vmesniki. Slednje predstavlja delavnica BR41N.IO hekaton oziroma idejno raziskovalni maraton, kjer sodelujoči eksperimentirajo z možganskimi vmesniki ter skupaj s strokovnjaki nadgrajujejo prijavljeni projekt. Predstavljena umetniška dela mejijo na konceptualne zamisli, večina del pa ima nastavke, ki zahtevajo globok filozofski ter sociološki razmislek o virtualnem in resničnem dogajanju okoli nas. Kot gostujoči kurator svoj izbor predstavlja, dolgoletni prijatelj festivala, Fabricio Lamoncha umetnik / kurator in profesor na Univerzi v Linzu, smer Interface Culture. Vzporedno s festivalom bo že devetič potekal tudi mednarodni festival video umetnosti DigitalBigScreen; posebni gost bo slovenski animator Dušan Kastelic.

Milica Zec in Winslow Porter: Tree

Petek, 18. oktober

V Galeriji Božidar Jakac-Lamutov likovni salon Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Matjaža Gederja z naslovom Na krilih, na kateri so predstavljena najnovejše grafike v tehniki monoprinta, unikatna dela, ki brišejo ločnico med slikarskim in grafičnim izrazom. Naslov razstave označuje tako mladostniško zanesenost in prestopanje mej kot tudi željo po preseganju konfliktov, navdih in let domišljije. Razstavo tematsko dopolnjujejo mobili v obliki papirnatih letal, potiskanih z ovoji psiho farmakoloških tablet, ki odražajo željo po premikanju, osvoboditvi iz spon družbenih sistemov ter nadzora v šolah in družinah. Hkrati nosijo sporočilo o globokih dušenih stiskah in epidemiji pomirjeval in antidepresivov, ki jih za "normalno" funkcioniranje v disfunkcionalnem svetu potrebuje vse več mladih. Kustosinja razstave: Kristina T. Simončič

Domotožje, 2019

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo latvijskega umetnika Miķelisa Fišersa z naslovom Apokaliptologija in krivdanje. V svoje delo vključuje široko paleto medijev, uporablja različne materiale, ki jih sestavlja v kompleksne postavitve, snuje in postavlja gledališke scenografije, ustvarja video dela, kipari in sestavlja objekte, predvsem pa riše, slika in rezbari.

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Simpozij, enega ključnih Platonovih dialogov in premislekov o ljubezni. Koprodukcija med SNG Drama Ljubljana in AGRFT je nastala v okviru programske platforme Čakajoč Supermana. Režija; Luka Marcen

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 otvoritev 54. Festivala Borštnikovo srečanje s predstavo Poroka v izvedbi mednarodno priznanega fizičnega gledališča Gecko pod umetniškim vodstvom izraelskega performerja, koreografa, režiserja in profesorja Amita Lahava. Predstavo navdihuje zapletena človeška narava v disharmoničnem spopadu med ljubeznijo in jezo, ustvarjanjem in uničevanjem, skupnostjo in osamelostjo. V prepletu poročnih oprav in pogodbenih obveznosti prikaže distopični svet, v katerem smo vsi poročeni z družbenim sistemom.

Nedelja, 20. oktober

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopila Katja Šulc, ki bo predstavila dva projekta: Mila – Uglasbena poezija Mile Kačič in Projekt Lorca, ti in jaz, ki je posvečen romski poetiki.

ur92wL9-otM