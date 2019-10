Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk: Avtorji se bojijo političnih posledic

Nobelovo nagrajenko Olgo Tokarczuk skrbi naraščajoča samocenzura na Poljskem

Olga Tokarczuk, Nobelova nagrajenka za književnost 2019

Poljska Nobelova nagrajenka za literaturo Olga Tokarczuk je na današnji novinarski konferenci Frankfurtskega knjižnega sejma izrazila skrb nad naraščajočo samocenzuro na Poljskem, obenem pa se je oddaljila od nasprotujočih si mnenj o drugem Nobelovem nagrajencu Petru Handkeju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odkrito kritična do vladajoče poljske konservativno-populistične stranke Zakon in pravičnost (PiS) je ocenila, da v njeni domovini divja "nekakšna kulturna vojna" med desno orientirano vlado in opozicijo.

"V literaturi ni uradne cenzure, vendar pa občutim določen strah, da se na Poljskem razvija nekakšna samocenzura," je dejala nagrajenka. "Avtorji se nekako bojijo izraziti, kaj resnično mislijo ali čutijo, ker se bojijo političnih posledic. Le upam lahko, da se ta razvoj ne bo nadaljeval," je dodala nobelovka.

Prejšnji teden, pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami, je ena največjih poljskih pisateljic opozorila, da se Poljaki soočajo z izbiro med "demokracijo in avtoritarizmom". Priznala je, da nad zmago PiS ni preveč navdušena.

Olgo Tokarczuk je Švedska akademija minuli teden razglasila za dobitnico Nobelove nagrade za literaturo za leto 2018, potem ko nagrade lani zaradi spolnega škandala ni podelila. Istočasno so razglasili tudi avstrijskega avtorja Petra Handkeja kot dobitnika za leto 2019. Medtem ko je bila njena razglasitev toplo sprejeta, pa je Handke izzval ogorčenje, saj so mnogi kritizirali njegovo podporo pokojnemu srbskemu nacionalističnemu voditelju Slobodanu Miloševiću.

Na vprašanje, kako se počuti kot "pridno dekle" nasproti "porednemu fantu" Handkeju ob razglasitvah Nobelovih nagrad, je novinarjem po poročanju AFP povedala, da je bila prezaposlena, da bi sledila kontroverznostim v medijih. "A na nek način mi je vseeno, kajti ponavadi sem jaz v vlogi porednega dekleta, to je nekaj, kar mi je bolj znano," je dodala.

