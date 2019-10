Demokrati zapustili sestanek s Trumpom

Trump se je pritoževal nad politiko Baracka Obame v Siriji in Nancy Pelosi zabrusil, da je tretjerazredna političarka

Donald Trump na Twitterju

© Twitter

Bela hiša je v sredo sklicala sestanek s kongresnim vodstvom o položaju v Siriji, a so ga demokrati kmalu zapustili in opozorili, da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ni mogoče racionalno pogovarjati. Predsednici predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trump med drugim zabrusil, da je tretjerazredna političarka.

Trump je sestanek začel s samohvalo o "zelo zoprnem" pismu, ki ga je pred dnevi poslal turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na izjave udeležencev sestanka. Vsebina pisma je nato prišla v javnost in čeprav so mnogi podvomili v njegovo avtentičnost, so jo medijem potrdili v Beli hiši.

V pismu Trump Erdoganu piše, naj ne bo brutalen in nor in ne mori Kurdov, saj ne želi uničiti turške ekonomije. Pismo pa konča z besedami: "Te pokličem kasneje!"

Trump je na sestanku nadaljeval z monologom, v katerem se je hvalil, kaj vse je naredil prav. Nancy Pelosi pa ga je opozorila, da je predstavniški dom pravkar z veliko večino glasov (354 proti 60) izglasoval obsodbo njegove odločitve o umiku ameriških vojakov s severa Sirije, kar je omogočilo turško ofenzivo proti kurdskim zaveznikom, ki so skupaj z ZDA na svojem območju porazili skrajno skupino Islamska država (IS).

Ameriškega predsednika je izid glasovanja hudo razburil. Vodja senatne manjšine Chuck Schumer mu je začel brati pismo nekdanjega obrambnega ministra Jamesa Mattisa o tem, da je treba ostati v Siriji, da se prepreči ponovna vstaja skupine Islamska država. Trump ga je prekinil in dejal, da je Mattis najbolj precenjen general na svetu.

Vodja večine v predstavniškem domu Steny Hoyer je nato dejal, da to nima več smisla in je z Nancy Pelosi zapustil sestanek. Trump jima je v slovo dejal, da se vidijo na volitvah.

Trump o generalu, ki ga je sam imenoval na položaj ministra, zdaj meni, da ni bil dovolj neizprosen. Pri tem je ameriški predsednik pripomnil, da je on sam porazil Islamsko državo. Mattis je odstopil lani, ko je Trumpu prvič izpostavil idejo o umiku ameriških vojakov iz Sirije.

Pelosi je skušala Trumpu pojasniti, da je ameriški umik utrdil Rusijo na Bližnjem vzhodu in mu zabrusila, da vse Trumpove ceste vodijo k Putinu. Trump ji je odvrnil, da sam bolj sovraži Islamsko državo kot ona, na to pa se je Pelosi odzvala z besedami, da tega pač ne more vedeti.

Nancy Pelosi na Twitterju

© Twitter

Schumer je Trumpa vprašal, ali je njegov načrt za Sirijo zanašanje na Sirijo ali Turčijo. Trump je odgovoril, da je njegov načrt zavarovanje Američanov. Nancy Pelosi mu je odvrnila, da to ni načrt, ampak cilj.

Nancy Pelosi je novinarjem povedala, da je Trump na sestanku doživel neke vrste zlom in je morala oditi, ker je bilo jasno, da ni sposoben dojeti realnosti položaja v Siriji.

O ustavni obtožbi menda na sestanku ni bilo besede. Trump je nato na Twitterju sporočil, da je Pelosijeva zelo bolna oseba, ki je doživela popoln zlom. Tvitnil je fotografijo demokratov na sestanku in vprašal, ali kdo misli, da ga imajo radi.

Tvitnil je tudi fotografijo Nancy Pelosi, ki stoji pred mizo in žuga s prstom proti njemu. Pripisal je: "Iztirjeni zlom nervozne Nancy". Tudi Nancy Pelosi je fotografijo, na kateri se zoperstavlja Trumpu, objavila na Twitterju.