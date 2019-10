Kdo plača za umor?

Vpogled v svet tistih, ki najamejo plačanega morilca

© Mohamed Hassan / pxhere.com

Kaj imajo skupnega ženska, ki ne more več prenašati moža, življenja brez njega pa si ne more privoščiti, človek, ki mu gre na živce policist, ki šoferjem njegovega podjetja redno deli parkirne listke, in moški, ki izgubi bitko za skrbništvo in je skupaj z novo partnerico besen na nekdanjo ženo? Vsi so poskušali najeti morilca, da bi s sveta spravil osebo, ki jim je predstavljala trn v peti, a jim je podvig spodletel, saj so namesto na plačanca naleteli na policista pod krinko in pristali v zaporu.

Razlogi za naročen umor so v večini primerov ljubezenske (20 %) ali finančne (16%) narave.

Primerov naročenih umorov po svetu ni malo, precej pa je tudi raziskav, ki so se ukvarjale s to tematiko. Leta 2003 je Avstralski inštitut za kriminologijo objavil analizo 163 primerov, v katerih so si ljudje poskušali pomagati s plačanim morilcem – v nekaterih primerih so poskus tudi dejansko izpeljali. Raziskava, ki velja za pomembno na tem področju še danes, je razkrila, da med takšne zločine spadata približno dva odstotka umorov v Avstraliji, pa tudi, da so takšni umori včasih presenetljivo poceni, tudi po 300 evrov. Razlogi za naročen umor so v večini primerov ljubezenske (20 %) ali finančne (16%) narave. Še ena raziskava, ki se je ukvarjala s plačanimi umori v Tennesseeju, se je osredotočila še na spol »napeljevalcev«, tj. tistih, ki naročijo umor, in ugotovila, da je med njimi – za razliko od klasičnih umorov, ki jih večinoma storijo moški – enako število moških kot žensk. 91 % moških in 84 % žensk pa si je po navedbah psihologa Davida M. Bussa vsaj enkrat v življenju živo predstavljalo, da bi koga ubili.

Zanimivo je tudi – kar potrjuje več strokovnjakov, ki so sodelovali v preiskavah plačanih umorov –, da je pri obeh udeležencih plačanega umora mogoče opaziti čustveno odtujitev: plačanci se tolažijo, da le izpolnjujejo ukaze, napeljevalci pa, da v resnici niso morilci, saj niso tisti, ki bodo segli po orožju.

