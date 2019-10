Člani Mladinskega: Ne dopuščamo, da se govori v našem imenu

Večina članov ansambla SMG se je javno zoperstavila neresničnim trditvam, ki sta jih v nekatere medije lansirala Taufer in Varga

Goran Injac, umetniški vodja SMG

»Podpisani člani umetniškega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) ne dopuščamo, da se govori v našem imenu in da se v medijih pod pretvezo kolektivnih odločitev in želja daje izjave, ki niso bile sprejete v skladu z nami in so neresnične,« pišejo člani umetniškega ansambla SMG.

S temi besedami se odzivajo na prispevek, objavljen v sobotni izdaji osrednjega slovenskega dnevnika, v katerem člana njihovega kolektiva, režiser Vito Taufer in igralec Dario Varga, očitata umetniškemu vodji Goranu Injcu in direktorju gledališča Tiborju Miheliču Syedi, da sta v zadnjih štirih letih, v času svojega mandata, vsebinsko in organizacijsko SMG preoblikovala tako, da gledališče več ne izpolnjuje svoje izvorne vloge in poslanstva.

Varga je med drugim dejal, da si igralci in gledalci želijo več dramskega repertoarja, kar je podkrepil s podatkom o slabšem obisku predstav, še posebej nesprejemljiv pa se mu zdi odnos zdajšnjega vodstva do »hišnih« režiserjev, Matjaža Pograjca in Vita Tauferja.

Slednji je v odgovorih za časopis izpostavljal »skrb za kolektiv«, zelo kritično pa se je opredelil do javnih nastopov umetniškega vodje Gorana Injca, tudi do njegove vizije političnega gledališča, in na tej osnovi izrazil upanje, da ta ne bo dobil novega mandata.

Toda velika večina članov kolektiva SMG je zapisala: »Umetniški program Gorana Injca in Tiborja Miheliča Syeda odločno podpiramo. Čeprav smo do določenih njunih potez tudi kritični in si na določenih področjih želimo izboljšav, stojimo za njim, prav tako kot številni podporniki v slovenskem in mednarodnem prostoru«.

Zdajšnje vodstvo SMG so sicer podprli ugledni poznavalci vizualnih umetnosti in predstavniki najpomembnejših slovenskih institucij s tega področja, z ustavitvijo priprav svoje najnovejše predstave v SMG tudi hrvaški režiser Oliver Frljić. Do pomislekov Tauferja in Varge se je do zdaj pozitivno opredelil književnik in gledališčnik Andrej Rozman - Roza.

Člani ansambla so še zapisali, da so »zavezani načelom, ki že desetletja sledijo nespremenjenim kriterijem Slovenskega mladinskega gledališča in njegovi zgodovini. To so odprtost, mednarodno sodelovanje, kritičnost, provokativnost, novi modeli uprizarjanja, eksperiment, diskurzivnost, naslavljanje različnih občinstev, gledališče kot družbeni prostor. Tudi dramsko gledališče je del te pluralnosti. Verjamemo, da mora biti javni zavod prostor refleksije in preporoda, ne pa branik afirmacije.«

Hkrati pa odločno zavračajo težnje, da bi bilo »delovanje gledališča podrejeno posamezniku in v službi njegovih želja. Želimo si konstruktivnega dialoga in sodelovanja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju med vsemi člani kolektiva Slovenskega mladinskega gledališča«.

Več o »napadu« na vodstvo SMG v jutrišnji Mladini.

Javno pismo, ki je naslovljeno na občinstvo, spodaj objavljamo v celoti.

Spoštovano občinstvo!

Podpisani člani umetniškega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča ne dopuščamo, da se govori v našem imenu in da se v medijih pod pretvezo kolektivnih odločitev in želja daje izjave, ki niso bile sprejete v skladu z nami in so neresnične.

Umetniški program Gorana Injca in Tiborja Miheliča Syeda odločno podpiramo. Čeprav smo do določenih njunih potez tudi kritični in si na določenih področjih želimo izboljšav, stojimo za njim, prav tako kot številni podporniki v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Zavezani smo načelom, ki že desetletja sledijo nespremenjenim kriterijem Slovenskega mladinskega gledališča in njegovi zgodovini. To so odprtost, mednarodno sodelovanje, kritičnost, provokativnost, novi modeli uprizarjanja, eksperiment, diskurzivnost, naslavljanje različnih občinstev, gledališče kot družbeni prostor. Tudi dramsko gledališče je del te pluralnosti. Verjamemo, da mora biti javni zavod prostor refleksije in preporoda, ne pa branik afirmacije.

Absolutno zavračamo to, da je delovanje gledališča podrejeno posamezniku in v službi njegovih želja. Želimo si konstruktivnega dialoga in sodelovanja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju med vsemi člani kolektiva Slovenskega mladinskega gledališča.

V Ljubljani, 24. oktobra 2019

Primož Bezjak

Neda R. Bric

Urška Brodar

Damjana Černe

Mateja Dermelj

Daša Doberšek

Boris Kos

Željko Hrs

Tina Malič

Janja Majzelj

Anja Novak

Ivan Peternelj

Draga Potočnjak

Matej Recer

Katarina Stegnar

Blaž Šef

Stane Tomazin

Matija Vastl

Vito Weis

