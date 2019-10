V Mariboru množična evakuacija zaradi najdenih bomb

V četrtek in nedeljo bodo v štajerski prestolnici izredne razmere

Najdena bomba iz 2. svetovne vojne

© Mestna občina Maribor

Neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne, ki so ju minuli konec tedna našli na dveh mestih v Mariboru, bodo onesposobili v četrtek in nedeljo. Zaradi tega bo treba izprazniti območje najmanj 300 metrov okoli mesta najdbe, kar vključuje tudi del bolnikov v kliničnem centru, je danes povedal direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer.

Prvo bombo, ki tehta 250 kilogramov, so našli v soboto na gradbišču pri največjem mariborskem nakupovalnem središču Europark. Ko se bodo strokovnjaki lotili njene onesposobitve, bodo na tem območju več ur zaprte ceste, ustavljen bo železniški promet in prekinjena dobava plina. Europark bo zaradi praznikov zaprt, v bližnjem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor pa bodo morali premakniti na varno bolnike v sobah na tisti strani bolnišničnega kompleksa, ki gleda na Titovo cesto, so napovedali strokovnjaki.

V Mariboru bo treba izprazniti območje najmanj 300 metrov okoli mesta najdbe, kar vključuje tudi del bolnikov v kliničnem centru.

V nedeljo so na gradbišču pri železniškem mostu na drugi strani Drave našli še večjo, 500 kilogramov težko bombo. To bodo onesposobili predvidoma v nedeljo, zaenkrat pa načrtujejo, da bo treba takrat izprazniti območje v krogu 600 metrov od najdbe. To zajema več tisoč ljudi, v bližini sta glavna avtobusna in železniška postaja.

Ciringer je danes ponovno zatrdil, da sta bombi v trenutnem stanju varni in da se prebivalcem mesta ni treba bati.

RufplLtp_V0