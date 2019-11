Prepoved terapij za spreobrnitev spolne usmerjenosti

Nemški minister za zdravje si prizadeva za prepoved "terapije za spreobrnitev istospolno usmerjenih ljudi". Obisk pod prisilo ne bo več zakonit, ne glede na starost.

© Pixabay

V Nemčiji se po podatkih organizacije Magnus Hirschfeld Fundation vsako leto na terapijah za spreobrnitev zdravi okoli 1.000 ljudi. Poleg psihoterapevtov jih izvajajo tudi verski voditelji, ki poskušajo s pomočjo raznih metod vplivati na spolno usmerjenost posameznika in ga "spreobrniti". Metode so velikokrat precej agresivne za posameznikovo psiho, ena izmed praks, ki se je uporabljala, pa je bila celo uporaba električnega šoka. Po mnenju strokovnjakov terapije "spreobrnitve" niso le zavajujoče in brez znanstvene podlage, temveč tudi škodljive, saj lahko vodijo k depresiji, anksioznim motnjam in povečanju samomorilnosti.

Veliko ljudi, predvsem mladih, na terapijah ne pristane prostovoljno. Nemški minister za zdravje Jens Spahn, ki se tega problema zaveda, je predstavil osnutek zakona, ki bo takšne prakse v državi omejil. Obisk terapije naj bi prepovedali osebam, mlajšim od 18 let, starejšim pa bi bila terapija dostopna le, če bi to izrecno zahtevali. Osebam od 16. do 18. leta bo obisk dovoljen le v primeru, da terapevt dokaže strankino lastno voljo in zmožnost zavedanja vseh posledic terapije. Obisk pod prisilo pa ne bo več zakonit, ne glede na starost.

Minister Spahn, ki podpira LGBT+ skupnost, je povedal, da moramo spodbuditi starše, da svoje otroke sprejmejo takšne, kot so in s tem mladim preprečiti skrbi in občutke sramu. "V redu ste točno takšni, kot ste," je še dodal.

