100 let Kuda praznujejo brez lastnega prostora

Lolita

© Darja Šter

KUD letos obeležuje 100 let delovanja v javno dobro, desetletja odprtosti za pobude in ustvarjanje različnih skupin in posameznikov (neuveljavljenih, depriviligiranih, robnih), desetletja bogate medgeneracijske dejavnosti in vztrajne nepokorščine zapovedanim smernicam različnih oblasti. Z obeleženjem okrogle obletnice, bi se KUD rad oddolžil in zahvalil vsem obiskovalcem, ustvarjalcem in drugim sodelavcem, ki so desetletja vztrajali v KUDovem kulturnem, ustvarjalnem in socialnem krogu.

Trnovski KUD je iz lokalnega društva zrasel v enega najživahnejših nevladnih in samoniklih centrov sodobne ustvarjalnosti na vseh umetniških področjih (gledališče, glasba, literatura, likovna umetnost, knjižno in glasbeno založništvo, intermedijske umetnosti).

S številnimi festivali ter sodelovanjem z drugimi producenti in tujimi ustvarjalci si je KUD kot eden nosilcev ljubljanskega in slovenskega kulturnega življenja pridobil mednarodni ugled in pomen. S podporo pregnancem (pregnani Primorci pred 2. svetovno vojno in begunci z Balkana po razpadu Jugoslavije) ter domačim brezdomcem, je KUD desetletja potrjeval svojo politiko odprtosti, strpnosti in spoštovanja drugačnosti.

Danes KUD France Prešeren Trnovo nima več svojih prostorov. Ustvarjalci iščejo zatočišče drugje in se trudijo nadaljevati, kar se je v desetletjih oblikovalo in razvijalo v KUDu. Posamezniki in skupine delujejo na vseh področjih kulture ter spodbujajo ustvarjalnost, strpnost in spoštovanje do vseh ljudi.

Ob obletnici potekali številni dogodki, zaključni pa bo 3. decembra ob 20.00 v Gala hali (AKC Metelkova), na katerem bodo nastopili: skupina Lolita, Jani Kovačič (potpuri KUD-ovih glasbenih projektov), Marko Brecelj (letošnji Ježkov nagrajenec), kantavtor Leon Matek ter glasbeno literarni performans Sakrabolt, Dolly Bad! Po koncertu bodo za zabavo poskrbeli DJ AliShanti (bholena osy) z dubom in oriental dubom ter etnom in DesiMir aka Zwook (Hippietalism/Iluvizija/Zvukojebina) z etno housem.