Vrnitev Alanis Morissette

Kanadska pevka, ki je zaslovela v devetdesetih in prodala več kot 75 milijonov plošč, se vrača z novim albumom, prvim po osmih letih

Alanis Morissette

© Justin Higuchi / WikiCommons

Rock glasbenica Alanis Morissette je v ponedeljek izdala Reasons I Drink, uvodno skladbo s prihajajočega novega albuma, ki bo njen prvi po osmih letih. V prihodnjem letu se bo podala na turnejo Jagged Little Pill, poimenovano po njenem najuspešnejšem albumu iz leta 1995, v četrtek pa bo na Broadwayu premiera muzikala, ki se tudi navezuje na omenjeni album.

Deveti album Alanis Morissette bo nosil naslov Such Pretty Forks in the Road, izšel naj bi prvega maja prihodnje leto, svetovno turnejo pa naj bi pričela junija.

Turneja, imenovana po njenem najuspešnejšem albumu Jagged Little Pill, bo obeležila 25. obletnico izida plošče in bo imela 31 postaj. Kanadski rockerici se bosta na odru pridružila skupina Garbage in pevka Liz Phair.

Alanis Morissette je za Jagged Little Pill pri 21 letih prejela grammyja za ploščo leta in s tem postala najmlajši glasbenik oziroma glasbenica s to prestižno glasbeno nagrado.

Pevka, tekstopiska, kitaristka, producentka in igralka Alanis Morissette je znana po svojem mezosopranu. Že kot najstnica je v Kanadi posnela dva dance-pop albuma Alanis in Now Is the Time, mednarodno slavo pa je leta 1995 dosegla z albumom Jagged Little Pill, ki je bil prodan več kot 33 milijonih izvodov. Sledilo je pet albumov, zadnji je izšel leta 2012. Po svetu je bilo prodanih več kot 75 milijonov njenih albumov.

