Ko država tolerira prisilne spreobrnitve

Netoleranca in diskriminacija do novih verskih gibanj kot mednarodni problem

Posvet v Južni Koreji

© HWPL

Pred kratkim sta italijanski CESNUR (Center za raziskove novih religij) in belgijski HRWF (Človekove pravice brez meja) v južnokorejskem Seulu organizirala seminar z naslovom Netolorenca in diskriminacija do novih verskih gibanj: mednarodni problem. Konferenca je bila namenjena varstvu verskih manjših s strani dominantne večine. Seminar je bil organiziran zaradi naraščajočega problema prisilnih spreobrnitev, ki se v Južni Koreji dogajajo še danes.

Prisiljena spreobrnitev je znana tudi kot "reprogramiranje", izvaja pa se prek ugrabitev članov verskih skupin, ki so označene kot "kulti". Ugrabitelji nato od njih zahtevajo, da opustijo svojo vero ter prevzamejo njihovo.

Med več kot 80 udeleženci seminarja so bili tudi pravni strokovnjaki, novinarji in aktivisti. Skupaj so komentirali trenutne razmere oziroma problematiko prisiljenih spreobrnitev ter diskutirali o svobodi veroizpovedi in človekovih pravic.

Predsednik CESNUR-ja Massimo Introvigne, sicer sociolog, je povedal, da so korejski reprogramerji v resnici specializirani pastorji dominatne cerkve, večinoma prezbiterijanci.

Odgovornosti naj bi nosila prezbiterijanska cerkev, ki po mnenju predsednika organizacije Človekove pravice brez meja (HRWF) tolerira, dopušča in celo morda podpira prakse prisilnih spreobrnitev.

Predsednik HRWF Willy Fautré pa je prst odgovornosti usmeril v prezbiterijansko cerkev, ki po njegovem tolerira, dopušča in celo morda podpira prakse prisilnih spreobrnitev.

V odprtem pismu, ki ga je podpisalo 15 nevladnih organizacij, južnokorejskemu predsedniku Moon Jae Inu, je bilo zapisano, da je Južna Koreja najbrž zadnja demokratična država, kjer je reporgramiranje še vedno tolerirano. Predsednika so podpisniki prosili, naj ustavi to sporno in škodljivo prakso ter odgovorne privede pred roko pravice.