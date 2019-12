Končuje se smrtonosno desetletje za otroke na kriznih žariščih

Združeni narodi so od leta 2010 potrdili več kot 170.000 hudih kršitev pravic otrok na konfliktnih območjih, kar pomeni več kot 45 kršitev vsak dan

© pxfuel.com

Otroci še naprej plačujejo smrtonosno ceno konfliktov po svetu. V zadnjem desetletju se je število napadov na otroke na vojnih območjih skoraj trikrat povečalo, so sporočili z Unicefa. Združeni narodi so od leta 2010 potrdili več kot 170.000 hudih kršitev pravic otrok na konfliktnih območjih, kar pomeni več kot 45 kršitev vsak dan, navaja Unicef.

Leta 2018 so ZN zabeležili več kot 24.000 hudih kršitev pravic otrok, med drugim ubijanje, pohabljanje, spolno nasilje, ugrabitve, zavrnitev dostopa do humanitarne pomoči, rekrutiranje otrok ter napade na šole in bolnišnice. Ta številka je skoraj trikrat višja kot leta 2010.

Leta 2018 je bilo ubitih ali pohabljenih več kot 12.000 otrok.

Kot navaja Unicef, je bilo leta 2018 ubitih ali pohabljenih več kot 12.000 otrok. V približno polovici teh primerov so otroke ubili ali poškodovali v letalskih napadih in z eksplozivnim orožjem, kot so mine in minometi.

Tudi letos napadi in nasilje nad otroki ni nič manjše. V prvi polovici leta so Združeni narodi potrdili več kot 10.000 tovrstnih kršitev pravic otrok, dejanske številke pa naj bi bile še višje. Še posebej so bili letos ogroženi otroci v Siriji, Jemnu in Afganistanu.

Število držav, kjer potekajo konflikti, je najvišje od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989, opozarja Unicef. "Konflikti po vsem svetu trajajo dlje, povzročajo več prelivanja krvi in zahtevajo več mladih življenj," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. Pri tem je opozorila, da je še veliko nasilnih dejanj nad otroki neprijavljenih.

zrjpC3G1Xbg