Enakost med spoloma bo dosežena šele čez 100 let

Poročilo o svetovni neenakosti med spoloma za leto 2020 meri vrzel med spoloma v politiki, gospodarstvu, izobraževanju in na področju zdravja v 153 državah. Vrzel na področju politike naj bi izginila v 95 letih, v gospodarstvu v 257 letih, na področju izobraževanja pa že v 12 letih.

Svetovni gospodarski forum (WEF) v najnovejšem poročilu ugotavlja, da bo človeštvo ob trenutni hitrosti sprememb v prid ženskam enakost med spoloma na področju politike, gospodarstva, izobraževanja in zdravja doseglo v devetindevetdesetih letih in pol. To je sicer osem let in pol prej v primerjavi z izračunom iz leta 2018.

"Poročilo kaže na vse večjo potrebo po ukrepanju," je v Ženevi dejal ustanovitelj foruma Klaus Schwab in dodal, da brez žensk ne bo splošnega gospodarskega razvoja in rasti, zato je svetovne voditelje po poročanju nemške agencije dpa pozval k pravičnejši in bolj vključujoči ekonomiji.

Splošna enakost med spoloma je tako lani dosegla 68,6 odstotka, kar pomeni, da ostaja še 31,4-odstotna vrzel, ki je bila leta 2018 še za 0,6 odstotne točke večja.

Poročilo ugotavlja, da je poslabšanje ekonomske enakosti posledica treh "udarcev": ženske so bolj zastopane v poklicih, ki jih je zelo prizadela avtomatizacija, premalo žensk vstopa v poklice, kjer plače najhitreje rastejo, in veliko žensk nima varstva za otroke ali dostopa do kapitala.

Sicer minimalno izboljšanje je posledica večje politične zastopanosti žensk, ki je ublažila precejšnje nazadovanje na področju gospodarske enakosti, sta poročali tiskovni agenciji dpa in TASS. V svetu so tako lani ženske zasedale 25,2 odstotka poslanskih mest in 21,2 odstotka ministrskih, v letu 2018 pa le 24,1 odstotka in 19 odstotkov.

Ekonomska enakost je bila sicer edino od štirih področij, ki je nazadovalo, zaradi česar se je obdobje, v katerem naj bi odpravili ekonomsko neenakost, na letni ravni podaljšalo za 55 let - z 202 na 257 let.

Islandija je že enajsto leto na vrhu seznama držav z najmanjšo razliko v enakih možnostih žensk in moških, med prvimi petimi pa so še Norveška, Švedska, Finska in Nikaragva. Slovenija se je uvrstila na 36. mesto, na zadnjih treh pa so Pakistan, Irak in Jemen.

Poročilo poudarja, da je 101 država od 149 na lestvici (izključene so tiste, ki so vključene prvič) zabeležila napredek, največjega Albanija, Etiopija, Mali, Mehika in Španija. Po regijah je najbolj napredovala zahodna Evropa, kjer naj bi bila neenakost odpravljena v 45 letih, najmanj pa vzhodna Azija in Pacifik, kjer bo za to potrebnih 163 let.