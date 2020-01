Han: »Šarec je Janši omogočil, da lahko vlada in zmaga na naslednjih volitvah«

"Če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek pet predsednikov strank in rečeš: Fantje moji in dekleta, jaz ne morem več. In odstopiš," je o Šarčevem odstopu dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, njegov strankarski kolega Matjaž Nemec pa je zapisal, da smo s Šarcem dobili drugega Janšo

Poslanec SD Matjaž Han in poslanec SDS Andrej Šircelj. V ozadju takrat še kamniški župan Marjan Šarec. Na poslovnem zajtrku v organizaciji AmCham.

© Borut Krajnc

V SD vidijo kot najboljšo možnost po odstopu premierja Marjana Šarca predčasne volitve. "Iskreno mislim, da je v takšnem primeru najbolj čista varianta, da gremo čim prej na predčasne volitve in da dobi Slovenija operativno vlado," je povedal vodja poslancev SD Matjaž Han. Zaradi Šarčevih izjav je še 15. januarja mislil, da padca vlade ne bo.

Han je ob robu seje DZ spomnil, da je Delo 15. januarja objavilo intervju s premierjem, v katerem pojasnjuje, da razlogov za padec vlade ni. Zato je, tako meni Han, razlog za odstop premierja odstop finančnega ministra Andreja Bertonclja. "Bertoncelj je odstopil in ko odstopi minister za finance, ki je najožji sodelavec pri vsakem predsedniku vlade, seveda alarmi zazvonijo. Škoda, da delamo iz tega ne vem kakšne zgodbe, da se ni dalo delati, ker 15. januarja se je še dalo," je povedal.

Kritičen je tudi do načina, na katerega je premier odstopil. "Če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek pet predsednikov strank in rečeš: Fantje moji in dekleta, jaz ne morem več. In odstopiš," je do premierjevega načina odstopa kritičen Han. Dodal je, da je zato še 15. januarja mislil, da so 'najboljši prijatelji'.

V pogovorih o morebitni novi vladi v stranki zaenkrat ne sodelujejo, niti jih k pogovorom ni nihče povabil. "Do predčasnih volitev lahko pride samo, če Janez Janša reče, da se ne gre. Je pa dejstvo, da je Marjan Šarec omogočil Janezu Janši, da lahko vlada in da lahko tudi naslednje volitve zmaga kot relativni zmagovalec," ob tem dodaja Han.

"Do predčasnih volitev lahko pride samo, če Janez Janša reče, da se ne gre. Je pa dejstvo, da je Marjan Šarec omogočil Janezu Janši, da lahko vlada in da lahko tudi naslednje volitve zmaga kot relativni zmagovalec."



Matjaž Han, SD

Stranke, ki razmišljajo o sodelovanju v morebitni novi koaliciji, razume. "Jaz razumem stranke, ki imajo v tem trenutku malo slabše rezultate volilnih anket. Vsi smo krvavi pod kožo in razumem, da se lahko nekateri pogovarjajo - tudi državotvorno - da lahko naprej še dve leti ostajajo v vladi," je povedal.

Še ostrejši do Šarca pa je danes poslanec SD Matjaž Nemec, ki je na Twitterju navedel: "Želeli smo prvega med enakimi. Dobili smo drugega Janšo. Kdo bo sploh še želel v vlado s Šarcem?"

Pozneje je spomnil še na odhode funkcionarjev v Šarčevi vladi, tudi kabinetu predsednika vlade. "Krajčič, Fakin, Kirn, Urlep, (Dragonja), Bertoncelj, Šabeder, itd. Vsi is kvote LMŠ. Vsi so odšli. Vsi zaradi nesporazumov s Šarcem. On pa, da so krivi drugi, ker da on ima le 13 poslancev," je bil neposreden Nemec.

"Želeli smo prvega med enakimi. Dobili smo drugega Janšo. Kdo bo sploh še želel v vlado s Šarcem?"



Matjaž Nemec, SD

Šarec je namreč svoj odstop pospremil z izjavo, da s 13 poslanci in s to koalicijo pričakovanj ljudi ta hip ne more izpolniti.

Tik pred njim je sicer v ponedeljek odstopil finančni minister Andrej Bertoncelj, zdravstveni minister Aleš Šabeder pa je razkril, da je imel Šarec že dobrih 14 dni na svoji mizi tudi njegovo bianco odstopno izjavo. Oba ministra sta iz kvote Šarčeve LMŠ.