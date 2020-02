Jubilejni 70. festival v San Remu

Na festivalu italijanske popevke se bo zvrstilo več kot 30 nastopajočih

Zucchero

Na slovitem festivalu italijanske popevke Sanremo, ki letos slavi 70. izdajo, se bo zvrstilo več kot 30 nastopajočih. Na odru priznanega gledališča Ariston se bodo kot gosti predstavili tudi priznani glasbeniki, med katerimi bodo Zucchero, Dua Lipa, Gianna Nannini. Jubilejno izdajo bo povezoval italijanski voditelj in DJ Amedeo Sebastiani, bolje poznan kot Amadeus.

V glavnem tekmovalnem programu z imenom Campioni, se bo letos pomerilo 24 izvajalcev, med katerimi so napovedani Marco Masini, Bugo in Morgan, Piero Pelu, Rita Pavone, Tosca, Francesco Gabbani, Irene Grandi in raper Junior Cally. V kategoriji novincev pa se bo tudi letos predstavilo osem izvajalcev - Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Tecla Insolia, Matteo Faustini, skupina Eugenio in via di Gioia ter Gabriella Martinelli in Lula.

SMY6VvJrUhE

Na Sanremu vsako leto poskrbijo za prisotnost odmevnih gostov, ki dvigajo že tako visoko gledanost festivala na italijanski državni televiziji. Za sredo je napovedan nastop priljubljenega glasbenika Zucchera, ki se bo po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa kmalu odpravil na turnejo, na kateri bo predstavljal novi album D.O.C.

Dz0Okxx9_u8

V luči letošnje 70. obletnice bo tretji festivalski večer poimenovan Sanremo 70. Nastopajoči iz glavnega programa bodo ta večer izvedli po eno skladbo iz bogate festivalske zgodovine, po želji pa bodo lahko nastopili s katerim od italijanskih ali tujih gostov, piše na festivalski spletni strani. Med italijanskimi gosti bodo po napovedih "mesto rož" obiskali Tiziano Ferro, Fiorello, Roberto Benigni, Gianna Nannini in Biagio Antonacci, med tujimi gosti pa na Sanremo prihajata Lewis Capaldi in Dua Lipa.

oygrmJFKYZY

Vrhunec festivala bo v soboto, ko bodo razglasili velikega zmagovalca, ki naj bi predstavljal Italijo na majskem tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu. Zmagovalec iz kategorije novincev bo znan že v petek.