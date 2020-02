»Razkrite seksistične skupine niso nastale zaradi redkih posameznikov«

Sporno ocenjevanje natakaric na Facebooku

Sporna skupina na Facebooku "Kira dela na smeni?"

Po spletnih družabnih omrežjih so prejšnji teden zaokrožili zapisi sporne skupine na Facebooku, imenovane "Kira dela na smeni?". Njen osrednji namen je bil ocenjevanje natakaric. Sicer zaprta skupina je štela več kot 4000 članov, zaradi očitnega seksizma in poniževanja žensk pa je naletela na številne negativne odzive. Administrator se je sicer kasneje opravičil in zatrdil, da namen ustanovitve skupine ni bil zlonameren. Po zaprtju skupine "Kira dela na smeni?" so se na Facebooku že pojavile nove s podobno seksistično vsebino.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač opozarja, da ko govorimo o anonimnih skupinah na družabnih omrežjih, govorimo o širši problematiki. "To je sistemsko zatiranje: kapitalizem nenehno reproducira podrejenosti tako na področju spola kot tudi dela. Tovrstne skupine so nedopustne. Za posameznice, ki so se v njih pojavile, so problematične na osebnem nivoju: posegajo v zasebnost, ženske objektificirajo in jih postavljajo v neprijeten položaj. Prav tako pa razkrivajo širšo bedo neoliberalizma," je poudarila.

"Tovrstna dejanja pa lahko zaustavimo, če zagotovimo natakaricam dostojne pogoje dela z redno zaposlitvijo, rednim delovnikom in socialno varnostjo."



Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Dodala je, da je pomembno, da se zavedamo, da razkrite skupine niso osamljen primer in niso nastale zaradi redkih posameznikov. V Inštitutu 8. marec so prepričani, da se bodo gotovo še pojavljale. "Tovrstna dejanja pa lahko zaustavimo, če zagotovimo natakaricam dostojne pogoje dela z redno zaposlitvijo, rednim delovnikom in socialno varnostjo. Raziskave pričevanj kampanje #jaztudi kažejo, da do spolnega nadlegovanja pogosto prihaja na delovnem mestu. Lažje se mu upremo, če so nam zagotovljene osnovne delovne pravice," je še izpostavila Nika Kovač.

Navodila za objavo fotografij v Facebook skupini Kira dela na smeni?

