Pokvarjeni Prešeren

Magnificova priredba pesmi, ki jo pripisujejo Prešernu, na kulturni proslavi stopila na žulj domoljubom

Izvedba apokrifnih »Prešernovih stihov«: Robert Pešut Magnifico in Aleksander Pešut Shatzi na proslavi ob kulturnem prazniku

© Borut Krajnc

Na nedavni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku sta s priredbo ene izmed Prešernovih pesmi nastopila tudi Robert Pešut Magnifico in Aleksander Pešut Shatzi. Njun nastop bi šel verjetno mimo neopažen, če ne bi za priredbo izbrala verzov iz tako imenovanega Prešernovega apokrifnega slovstva. Kot navaja literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik v svoji študiji Apokrifni Prešeren, so to besedila, ki jih prešernoslovje ni sprejelo v »uradni« Prešernov opus. Te pesmi je sicer mogoče najti v raznih študijah in po skritih kotičkih spleta, vendar jih ne ponatiskujejo v zbranih delih in ne obravnavajo v šolah, bodisi zato, ker literarni zgodovinarji niso prepričani, da je avtorstvo res Prešernovo, bodisi ker je njihova vsebina preveč nespodobna.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.