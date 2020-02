Bollywoodska Lola

Različico nemške kultne klasike bo režiral Aakash Bhatia, v indijske kinematografe pa bo prišla konec januarja 2021

Azijski producent Sony Pictures India pripravlja indijsko različico nemške kultne klasike Toma Tykwerja iz leta 1998 Teci, Lola, teci. V filmu z naslovom Loopa Lapeta, ki ga bo režiral Aakash Bhatia, bosta v vlogah mladega para Lole in Mannija zaigrala indijska igralca Taapsee Pannu in Tahir Raj Bhasin.

Film o mladem dekletu, v izvirniku jo je igrala Franka Potente, ki ima na voljo 20 minut, da dostavi kovček z denarjem na določeno lokacijo, sicer ji bodo mafijci ubili fanta (Moritz Bleibtreu), bo v indijske kinematografe prišel konec januarja 2021.

UzzYyXVMrVA

Loopa Lapeta nastaja pod okriljem indijske podružnice ameriške produkcijske hiše Sony Pictures, ki je v zadnjih letih poskrbela za bollywoodske filme, kot sta socialna drama Padman in komedija 102 Not Out. V pripravi pa sta med drugim filma o pisateljici Shakuntali Devi in romantična komedija Nikamma, piše Hollywood Reporter.

Bollywoodske priredbe uspešnih hollywoodskih filmskih naslovov so v zadnjih letih vse bolj priljubljene. Na indijskih platnih bo prav tako v režiji Aakasha Bhatie v božičnem času zaživel Forrest Gump z igralcem Aamirjem Khanom v glavni vlogi. Načrtujejo tudi že film Pripravnik, v katerem bosta zaigrala zvezdnica Deepika Padukone in Rishi Kapoor, zaživela pa naj bi tudi priredba filma Krive so zvezde iz leta 2014.