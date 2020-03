Zaradi primera koronavirusa med deželnimi svetniki v Trstu odpovedana seja

Z virusom se je okužil deželni tajnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec

Igor Gabrovec (drugi z leve), deželni tajnik stranke Slovenska skupnost, se je okužil z novim koronavirusom

© www.igorgabrovec.eu

V deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine so za danes in v četrtek odpovedali zasedanje, potem ko so pri enem od deželnih svetnikov potrdili okužbo z novim koronavirusom. V italijanski deželi na meji s Slovenijo se je število okuženih povzpelo na 15.

Kot poročajo lokalni italijanski mediji in Primorski dnevnik, se je z virusom okužil član deželnega sveta FJK in deželni tajnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec. Deželna vlada je pozno v torek sporočila, da so ga zadržali na opazovanju na oddelku za nalezljive bolezni v bolnišnici na Katinari. Še pred tem je bil sicer nekaj časa v deželnem svetu.

Predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin je v dogovoru z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo preklical sklic zasedanj deželnega sveta za danes in v četrtek. Med drugim bodo poslopje razkužili. Nekaj Gabrovčevih kolegov, ki so bili z njim v stiku, je po poročanju časnika Il Piccolo v karanteni.

Gabrovec se je sicer nedavno prek letališča v Trevisu vrnil s počitnic. Primorskemu dnevniku je pojasnil, da sam ne ve, kje bi se lahko okužil, saj da je vsepovsod srečeval ljudi.

V Sloveniji še vedno ni bil potrjen noben primer koronavirusa, pristojne institucije državljanke in državljane mirijo, naj ne nasedajo lažnim novicam ter dezinformacijam, saj ni razloga za paniko.

Število okuženih v FJK je po poročanju Il Piccola naraslo na 15. Številne primere povezujejo z univerzo v Vidmu, kjer so se 20. februarja trije profesorji in njihova kolegica iz Trsta z novim koronavirusom okužili na srečanju s kolegom iz Piemonta.

V FJK so do konca tega tedna kot preventivni ukrep zaprte šole in univerze.

Glede na zadnje torkove podatke so doslej v Italiji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2263 ljudeh. Umrlo je 79 ljudi, medtem ko jih je 160 že ozdravelo. Veliko večino primerov so našteli v Lombardiji, Benečiji (Veneto) in Emiliji - Romanji.

Italija je sicer žarišče okužb v Evropi, številne primere pa so že potrdili tudi v drugih evropskih državah. Nazadnje so danes prvi potrjen primer zabeležili na Poljskem. Gre za osebo, ki je nedavno obiskala Nemčijo in je sedaj v bolnišnici na zahodu države. Vsi, ki so bili v stiku z njo, so v karanteni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sosednji Avstriji medtem narašča število okužb - do danes zjutraj so jih potrdili 27. V Nemčiji je to število doseglo že 200, potrjeni primeri pa so razporejeni po vseh zveznih deželah z izjemo Saške-Anhalt, kjer še niso odkrili primera novega virusa.

V Španiji so pozno v torek potrdili že 151 okužb in tudi prvi smrtni primer zaradi bolezni covid-19. Kot je razkrila obdukcija, je bolezni podlegel moški, ki je umrl že sredi februarja, je sporočilo zdravstveno ministrstvo.

V Sloveniji še vedno ni bil potrjen noben primer koronavirusa, pristojne institucije državljanke in državljane mirijo, naj ne nasedajo lažnim novicam ter dezinformacijam, saj ni razloga za paniko. Z vlade Republike Slovenije so danes sporočili, da do 12. ure v državi ni bilo potrjene okužbe z novim koronavirusom. Vse odgovorne institucije pa sporočajo, da potekajo vsi potrebni preventivni ukrepi.

PREBERITE TUDI: