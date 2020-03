Hrvaška opolnoči zapira mejo

Državljanom članic EU, ki so trenutno na Hrvaškem, bodo sicer omogočili vrnitev domov, tako kot bodo, ob veljavnih ukrepih 14-dnevne izolacije, v državo spustili hrvaške državljane, ki so bili v tujini

© Tomaž Lavrič

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes napovedal, da bodo opolnoči začasno zaprli hrvaške mejne prehode za potniški promet. Na Hrvaškem bodo za 30 dni odpovedali vse javne prireditve, zaprli nakupovalna središča, gostinske lokale in odpovedali vse ostale storitve, ki niso nujno potrebne. Število okuženih se je danes zvišalo na 87.

Hrvaški parlament je danes sprejel zakonske spremembe, ki omogočajo večja pooblastila nacionalnemu štabu civilne zaščite. Ta bo nove ukrepe uveljavil ob polnoči.

Božinović je na večerni novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite napovedal, da bodo v boju proti širjenju novega koronavirusa začasno za 30 dni prepovedali prehode preko hrvaških mejnih prehodov.

Pojasnil je, da bodo državljanom članic Evropske unije na Hrvaškem omogočili vrnitev domov, tako kot bodo na Hrvaško, ob veljavnih ukrepih 14-dnevne izolacije, spustili hrvaške državljane, ki so bili v tujini.

Davor Božinović, hrvaški notranji minister

"Osebe iz držav članic EU bodo le izjemoma lahko vstopile na Hrvaško ob potrdilu notranjega ministra in na predhodno priporočilo hrvaškega zavoda za javno zdravstvo," je dejal Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite.

Izpostavil je, da bodo tuji državljani lahko vstopili na Hrvaško, če so v tranzitu, a bodo njihov prevoz čez Hrvaško posebej organizirali. Izjeme bodo veljale med drugimi za zdravstvene delavce in znanstvenike, diplomate in predstavnike mednarodnih organizacij, kot tudi za voznike tovornjakov in dnevne migrante, je dodal.

Božinović je napovedal, da bodo od polnoči poostrili ukrepe družbene osamitve na Hrvaškem, ki jih vidijo kot najbolj učinkoviti način za preprečevanje širjenja okužbe.

Od polnoči bodo za 30 dni zaprli večino trgovin, razen tistih z živili in higienskimi potrebščinami. Odprte so lahko lekarne, pekarne in bencinske črpalke. Zaprli bodo tudi vse ostale objekte za storitve, ki niso nujno potrebne, kot so frizerski in kozmetični saloni, ter tudi športne in kulturne objekte. Povedal je, da bodo prepovedali vse javne shode, vključno z verskimi dogodki. Javni prevoz bo zaenkrat potekal brez posebnih omejitev.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je v televizijskem nagovoru danes pozval hrvaške državljane, naj bodo odgovorni in spoštujejo nasvete strokovnjakov.

Minister za zdravstvo Vili Beroš je povedal, da imajo na Hrvaškem 87 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je za šest več, kot jih je bilo zjutraj. Največ primerov je v Zagrebu, kjer je 41 okuženih. Beroš je dodal, da se je pet oseb pozdravilo.