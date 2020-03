Italija zaradi koronavirusa zapira tudi vso nenujno proizvodnjo

"Gre za najhujšo krizo po drugi svetovni vojni," meni italijanski premier Conte

Nagovor italijanskega premierja Giuseppeja Conteja

Italija bo v boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa odredila zaustavitev vse nenujne proizvodnje in dejavnosti, je sporočil italijanski premier Giuseppe Conte. Trgovine, banke, pošte in lekarne bodo še ostale odprte. "Gre za najhujšo krizo po drugi svetovni vojni," je opozoril Conte.

Prenehali bodo z vsemi dejavnostmi in proizvodnjo, ki ni nujna za oskrbo ljudi z nujnimi živili in potrebščinami oziroma ki zagotavlja nujne storitve. Ti drastični ukrepi bodo v tretjem največjem gospodarstvu v evrskem območju v veljavi vsaj do 3. aprila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Italijanska vlada je danes odredila tudi prepoved, da bi ljudje zapustili občino, v kateri se nahajajo. Na ta način želijo preprečiti, da bi se po zaprtju podjetij delavci vračali na svoje domove, zlasti na jug Italije, in tako širili virus. Ljudje bodo svojo občino lahko zapustili le iz poslovnih ali zdravstvenih razlogov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Italiji so v soboto zabeležili 793 smrtnih žrtev koronavirusa, kar je največ v enem dnevu doslej. Nič ne kaže, da bi se epidemija kaj umirjala, kljub vse strožjim omejevalnim ukrepom in karanteni po vsej državi.

Skupno je novi koronavirus v Italiji zahteval 4825 smrtnih žrtev, kar je največ med vsemi državami, ki so prizadete v pandemiji. Tudi število odkritih okužb še vedno strmo raste. V soboto so jih našteli 4800 več. Skupaj pa so jih v Italiji zabeležili 53.578.

Še posebej hudo je prizadeta dežela Lombardija. Vlada v Rimu je zato še dodatno zaostrila omejevalne ukrepe in med drugim prepovedala gibanje v parkih in sprehode v naravo. Lokalni politiki pa zahtevajo še dodatne ukrepe.

