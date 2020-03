Kalkulator porabe toaletnega papirja

Deset rol toaletnega papirja pri običajni uporabi papirja trikrat na dan zadostuje za 53 dni

© WikiCommons

Zaradi pandemije novega koronavirusa so številni ljudje po svetu začeli kopičiti zaloge toaletnega papirja. Nemška spletna stran Blitzrechner.de je malo za šalo malo zares oblikovala kalkulator, s katerim lahko ljudje izračunajo, za koliko časa zadostuje njihova zaloga papirja.

V kalkulator na spletni strani mora uporabnik vnesti, koliko rol papirja ima in kako pogosto gre na stranišče. Ponujajo tudi možnost kompleksnejšega izračuna, ki vključuje podatke o tem, kolikokrat se nekdo obriše in koliko lističev papirja pri tem uporabi. Pri kompleksnem izračunu uporabnik vnese še število lističev v roli, število članov gospodinjstva in načrtovano število dni v karanteni.

Enostavni izračun pokaže, da deset rol toaletnega papirja pri običajni uporabi papirja trikrat na dan zadostuje za 53 dni.