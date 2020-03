Borut Pahor: »Zaradi posebnih razmer ne moremo stornirati demokratičnih pravil«

KOMENTAR DNEVA

"Prihaja do sovpadanja dveh kriz, ena je kriza nezakonitih prehodov meje, njihovo število narašča, z izjemo kratkega obdobja v marcu, na drugi strani pa to sovpada s pandemijo v svetu, ki odpira celo vrsto vprašanj, ki zadeva tudi delo policije v različnih delih ukrepanja, tudi na meji. Da bi razbremenili njihovo delo na meji, imamo po zakonu možnost, da uveljavimo 37a člen, ki Slovenski vojski omogoči, da pri tem delu policije, torej pri varovanju meje, pomaga. Ne pri drugih nalogah v notranjosti države. Za varovanje meje pa smo to že enkrat storili in menim, da je zaradi sovpadanja teh dveh kriz to potrebno tudi zdaj."

"Vendar menim, da je odločitev vlade pametna, da gre v poslanske skupine, tudi sam sem pozval ministra Hojsa, da stopi pred poslanske skupine in se z njimi posvetuje, da dobimo dvotretjinsko večino. Zelo je pomembno, da ne glede na posebne razmere ohranimo občutek za demokracijo, občutek za spoštovanje demokratičnih standardov, zaradi posebnih razmer ne moremo stornirati demokratičnih pravil. Da imajo poslanske skupine različno mnenje, je legitimno. Z argumenti moramo prepričati večino, da je to potrebno. Poskušajmo se izogibati izjavam in ravnanjem, ki bi lahko preprečili medsebojno zaupanje. Neko pestrost demokratične razprave in kritike moramo ohraniti, ker moramo iz te krize iziti kot demokratična družba, ne pa kot družba, kjer bo občutek večine javnosti, da lahko rešujemo probleme samo, če nekdo centralno, s posebnimi pooblastili, upravlja probleme. Ne. Slovenija je sposobna z ustavnimi institucijami sposobna reševati vse, tudi te najbolj zahtevne razmere."

(Borut Pahor, predsednik republike, v Odmevih na TV Slovenija o sprejetju spornega 37a člena, ki Janševi vladi omogoča večja pooblastila)