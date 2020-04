Razkuževanje naj plača država!

Zveza potrošnikov Slovenije pojasnjuje, da razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki ga je odredila vlada, ne more bremeniti etažnih lastnikov

Dezinfekcija bloka

© Uroš Abram

»Prepričani smo, da je zapovedano razkuževanje splošnih prostorov stavb ukrep za zagotavljanje javnega zdravja, katerega stroške mora kriti država,« pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Pozivajo pristojne, da ponovno razmislijo o primernosti oziroma o uresničljivosti odloka o razkuževanju in ga ustrezno dopolnijo. Če je razkuževanje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb strokovno utemeljeno, pravijo, »potem naj vlada zagotovi, da ga bo tudi strokovno pravilno izvajalo usposobljeno osebje, ki bo imelo zagotovljeno zaščitno opremo in zadostno količino razkužila za dvakrat dnevno razkuževanje v vseh večstanovanjskih stavbah po vsej državi. Stroške razkuževanja pa naj nosi država in ne etažni lastniki oziroma stanovalci.«

»V sedanjih izrednih razmerah tudi ne morejo biti nabava zaščitne opreme in razkužil ter kakovost storitev razkuževanja prepuščeni stihiji trga in iznajdljivosti etažnih lastnikov ali upravnikov, saj so v javnosti ves čas prisotna opozorila, da razkužil in zaščitnih rokavic in mask primanjkuje celo v ustanovah, kjer jih nujno rabijo zaradi prisotnosti bolnikov z virusom.«

Na ZPS še poudarjajo, da mora biti vsak odlok napisan tako, da je njegova vsebina jasna in določna in da je naložene obveznosti v realnosti tudi možno izvajati. Ker omenjeni odlok določa razkuževanje in ne čiščenje skupnih prostorov, je očitno, da ga ne morejo izvajati osebe brez posebne zaščitne opreme in brez ustreznega izobraževanja, torej ga ne morejo izvajati etažni lastniki niti osebje stanovanjskih upravnikov, čeprav je ta možnost zapisana v odloku. »V sedanjih izrednih razmerah tudi ne morejo biti nabava zaščitne opreme in razkužil ter kakovost storitev razkuževanja prepuščeni stihiji trga in iznajdljivosti etažnih lastnikov ali upravnikov, saj so v javnosti ves čas prisotna opozorila, da razkužil in zaščitnih rokavic in mask primanjkuje celo v ustanovah, kjer jih nujno rabijo zaradi prisotnosti bolnikov z virusom,« še dodajajo.

Mnenje zveze potrošnikov prihaja še pravi čas, saj so upravniki že napovedali tudi do 50 evrov dodatnih mesečnih stroškov za posameznega etažnega lastnika. Na pomanjkljivosti odloka sta že opozorili tudi Združenje upravnikov nepremičnin in Združenje etažnih lastnikov. S strokovnega vidika pa so pomislek nad njim izrazili tudi na Nacionalnem institutu za javno zdravje. Kljuke, ograje in stikala, ki bodo dvakrat na dan obrisana z razkužilno krpo, opozarjajo, bodo namreč razkužena le dokler se jih ne bo nekdo dotaknil z golo roko, ko bodo spet potencialno kužna.