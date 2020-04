Katoliška cerkev grdo zavaja

Poziv slovenskih škofov k branju lažnih novic?

Predsednik Komisije za pravičnost in mir (KPM) pri slovenski škofovski konferenci je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore

Komisija za pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci se je oglasila ob 30. obletnici prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji. In ljudem sporočila, naj namesto uveljavljenih medijev berejo provladne medije in s tem tudi njihove ne tako redke lažne novice. Kako si drugače razlagati njihovo izjavo?

»Stanje v naših osrednjih medijih, ki pretežno izražajo stališča leve ideologije in so neprikrito bolj naklonjeni politični ureditvi, ki smo jo skupaj premagali na demokratičnih volitvah pred 30 leti, nam narekuje, da smo previdni in da se predvsem skušamo sami dokopati do čim bolj zanesljive obveščenosti,« pravijo slovenski katoliški škofje.

Kateri medij je danes naklonjen socializmu? Prikrito ali neprikrito? Kateri medij zagovarja nadomestitev demokracije (ki se jo nepravično enači s kapitalizmom) s socializmom ali komunizmom? Tega ne počne niti nobena politična stranka. Celo na volitvah pred 30. leti, ki jih omenjajo slovenski škofje, ni nihče zagovarjal socializma. Demos, ki se mu (tudi upravičeno) pripisuje osamosvojitvene zasluge, pa so recimo poleg krščanskih demokratov sestavljali tudi Zeleni Dušana Pluta, socialdemokrati z Jožetom Mencingerjem in Demokrati s Spomenko Hribar. Demos niti slučajno ni enako današnji SDS.

Po drugi strani pa je res, da se na mnogih medijih, k branju katerih ljudi poziva katoliška cerkev, dejansko dokazano da prebrati prenekatero lažno novico o koronavirusu ali o čem drugem, o širjenju strahu, o širjenju panike… Katoliška cerkev je s to svojo izjavo nedvoumno in neprikrito stopila na stran vlade oziroma SDS in njene politike, ki se vedno bolj kaže kot prerepresivna, predvsem pa željna popolne oblasti – oblasti, ki z demokracijo nima nič skupnega.

Katoliška cerkev je s to svojo izjavo nedvoumno in neprikrito stopila na stran vlade oziroma SDS in njene politike – oblasti, ki z demokracijo nima nič skupnega.

Poleg tega ni odveč, da se vse to dogaja 35 let po tem, ko so ravno ti, danes domnevno zlobni levičarski mediji, izborili, da lahko kristjani v socialistični Sloveniji nekaznovano praznujejo božič. Kot je res, da so predstavniki tedanje komisije za pravičnost in mir junija 1988 prišli na uredništvo Mladine na ustanovitev Odbora za varstvo človekovih pravic – odbora, ki je bil ustanovljen nekaj dni po aretaciji Janeza Janše in treh drugih oporečnikov režima.

RKC je preveč pomembna institucija, da bi si lahko privoščila takšno zlorabo svojega posebnega položaja v družbi za tovrstne politikantske izpade. Pri čemer se to še zdaleč ni zgodilo prvič.