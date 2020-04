»Če se bomo držali ukrepov, se bo okužilo le okoli deset odstotkov prebivalstva«

"Če se bo prebivalstvo strogo držalo ukrepov proti širjenju koronavirusa, predvsem razdalje med ljudmi, se bo ob sedanjem valu pandemije okužilo le okoli deset odstotkov prebivalstva. Brez teh ukrepov bi se okužilo verjetno sedemdeset do osemdeset odstotkov ljudi. Po izračunih Imperial Collegea iz Londona smo s sedanjimi ukrepi proti širjenju koronavirusa do 31. marca letos v Evropi preprečili že okoli 60.000 smrti zaradi covida-19."

"Pandemija je pokazala tudi, kako lahko v kratkem času spremenimo naše navade in družbo digitaliziramo. Upam, da nas bo ta izkušnja socialno in emocionalno zbližala in hitrost našega življenja nekoliko upočasnila."

(Andrej Trampuž, vodja infektološkega oddelka prestižne berlinske bolnišnice Charité; v intervjuju za Sobotno prilogo)

Andrej Trampuž

© Jože Baša

