»Ne morem več gledati te vsakodnevne črnogledosti v javnih nastopih vodilnih«

IZJAVA DNEVA

"Prav je, da čutimo neki strah do nastalega položaja in da sledimo ukrepom. Toda za božjo voljo, a se resnično ne da ljudem podariti enega nasmeška, ene tople besede, pozitivnega pristopa. Zakaj ne moremo ljudem reči, da so dobri, da naj zdržijo še malo, da bodo s tem pomagali zdravju in ekonomiji. Zadeva se mora čim prej končati, drugače se bo gospodarstvo povsem sesulo in ljudem je treba lepo, pozitivno povedati, kako naj skupaj pridemo do tega cilja. To res pogrešam. Ne morem več gledati te vsakodnevne črnogledosti v javnih nastopih vodilnih, ne morem več gledati te apokaliptičnosti. Res mi ni všeč."

(Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, se je v intervjuju za časnik Ekipa24, obregnil ob javne nastope Janševe vlade in njenih sodelavcev)